Temptation Island, Alessio e Sonia stanno di nuovo insieme? Ecco cosa dice il diretto interessato

Dopo aver catalizzato l'attenzione nei primi appuntamenti di Temptation Island 2024, Alessio Loparco e Sonia Mattalia - i due avvocati siciliani - potrebbero essere tornati insieme. La loro storia, segnata da incomprensioni, gelosie e un confronto acceso durante il falò di giovedì 17 luglio, sembrava destinata a concludersi con la decisione di Alessio di lasciare il villaggio da single. Eppure, nelle ultime ore, diversi indizi fanno pensare a una possibile riappacificazione.

Il video in spiaggia che riaccende le speranze dei fan

A far esplodere il gossip è stato un video comparso sui social, girato da alcune ragazze che hanno incontrato Alessio in spiaggia. Le giovani, curiose e in vena di domande, gli hanno chiesto senza troppi giri di parole se lui e Sonia fossero tornati insieme.

La risposta dell'avvocato, pur criptica, ha lasciato spazio a molte interpretazioni: "Com'è andata a finire? Nella vita si può sempre sistemare tutto. Poi l'importante è che vi sto simpatico", ha detto con un sorriso, evitando di sbilanciarsi per via dei vincoli contrattuali imposti dal programma. Ma non è tutto. Qualche giorno fa, sempre Alessio avrebbe risposto in modo affermativo alla stessa domanda su un social, commento poi prontamente cancellato ma immortalato dagli immancabili screenshot circolati sul web.

Sonia e Alessio

Lo spoiler sulla riappacificazione di Alessio e Sonia

A confermare le voci ci ha pensato anche Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione arrivata da una sua follower siciliana, vicina alla coppia: "Buongiorno Deianira, sono tornati insieme i due avvocati di Temptation Island. Sono pure tornati a vivere insieme", si legge nel messaggio. Anche Filippo Bisciglia, conduttore del reality, aveva lasciato intendere qualcosa al termine del falò di confronto tra i due: "Secondo me, li rivedremo ancora", aveva detto con tono sibillino.

Resta da capire se il riavvicinamento sia avvenuto all'interno del villaggio, davanti alle telecamere, o in seguito, una volta spenti i riflettori. In attesa dell'ultima puntata che, se non verrà cancellata, svelerà cosa è accaduto un mese dopo, i fan continuano a interrogarsi: Alessio e Sonia sono davvero tornati a vivere il loro amore?