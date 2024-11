Temptation Island, Alfred Ekhator smaschera la tentatrice: “Ecco la verità sul viaggio a Parigi”

Alfred Ekhator ha deciso di porre fine ai rumors su Sofia Costantini, la tentatrice con cui ha avuto un breve flirt durante la sua partecipazione a Temptation Island. Nelle sue storie di Instagram, Alfred ha portato alla luce alcune prove che smentiscono le dichiarazioni fatte da Sofia subito dopo la fine della loro brevissima relazione.

Le accuse della tentatrice e il viaggio a Parigi mai esistito

L'edizione autunnale del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata segnata dalla fine di molte relazioni: quasi tutte le coppie hanno lasciato l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula da single. Tra loro, anche Anna Acciardi e Alfred Ekhator, la cui relazione è naufragata dopo che lei aveva scoperto più tradimenti e deciso di testare la fiducia nel fidanzato attraverso il reality.

Durante la permanenza a Temptation Island, Alfred ha instaurato una breve relazione con Sofia, arrivando persino a baciarla, il tutto sotto gli occhi di Anna, che assisteva alle scene dal pinnettu e durante i falò delle fidanzate. La storia tra Alfred e Sofia, però, si è conclusa appena si sono spente le telecamere.

Il falò di confronto di Anna e Alfred

Nelle puntate speciali di Uomini e Donne dedicate a Temptation Island, Sofia ha raccontato di essere stata lasciata da Alfred il giorno prima delle registrazioni del programma attraverso un messaggio su WhatsApp, aggiungendo che avevano persino pianificato un viaggio a Parigi, e accusando Alfred di aver avuto un comportamento scorretto.

Il giorno seguente, sempre nello spazio dedicato a Temptation Island all'interno di Uomini e Donne, Alfred ha registrato un video di smentita, sostenendo che Sofia gli avrebbe proposto di fingere una relazione per ottenere visibilità: "Ok, niente sentimenti, facciamoci i fatti nostri" sarebbe stata la proposta di Sofia, secondo Alfred.

Grande Fratello e la Talpa cambiano giorno, Don Matteo cancellato: i palinsesti stravolti della settimana

Ora, Alfred ha pubblicato una prova definitiva, mostrando un falso biglietto per Parigi. "Questo è il famoso biglietto di cui si parlava tanto. La compagnia mi ha confermato che non è mai stato emesso, e tra l'altro, questo non è nemmeno il mio vero nome. Parigi non è mai esistita" ha scritto Alfred nella didascalia, confermando le sue precedenti dichiarazioni a Uomini e Donne quando aveva detto: "Sofia mi ha proposto di fingere una relazione per ottenere visibilità, parlando di convenienza e dell'opportunità di sfruttare l'onda del programma."