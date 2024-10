Uomini e donne, Alfred smaschera la tentatrice Sofia e Tinì spiazza Sabrina: “stai facendo l’amante”

Nell'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi ha ripreso la normale programmazione dopo i due speciali dedicati ai protagonisti di Temptation Island. In puntata, l'opinionista Tinì ha fatto sentire la sua voce - un fatto raro - per rimproverare Sabrina. L'episodio di oggi si è concluso con una dichiarazione di Alfred, uno dei protagonisti del docu-reality.

Trono Over

La prima seduta della giornata è dedicata a Sabrina, che nelle puntate precedenti ha chiuso la sua frequentazione con Gabriele: lei è disposta a dargli l'esclusiva, ma lui vuole frequentare altre donne del parterre. Tina Cipollari è convinta che la donna esageri e forzi la sua reazione; Sabrina replica che preferisce tenere alcuni particolari della loro relazione per sé per non alimentare discussioni in studio.

Sabrina, parlando con Gabriele, fa intendere che tra loro, dopo l'ennesima riappacificazione, ci siano stati rapporti intimi, eventualità che il cavaliere non nega. Nonostante ciò, lui conferma che l'attrazione verso la dama è solo fisica: tra loro non esiste nessun altro tipo di connessione e questo lo spinge a chiudere la loro conoscenza. A questo punto interviene Tinì Cansino, la silente opinionista, che rimprovera Sabrina dicendole che sta facendo il ruolo dell'amante senza neanche rendersene conto.

Alfred e Sofia a Temptation Island

La seconda seduta vede contrapposti Marcello Messina e Giada. La loro frequentazione va avanti, anche se i due sembrano viaggiare a velocità diverse, tanto che Maria De Filippi chiede alla dama se sarebbe disposta a conoscere un altro uomo, qualora qualcuno arrivasse per lei. Lei, dopo aver tergiversato un po', ammette che è disposta ad incontrare altre persone.

Il focus del Trono Over continua con Mario Verona, Andrea e Valentina. La dama ammette che con il primo c'è solo amicizia e che in passato hanno condiviso un bacio, mentre con Andrea la frequentazione procede in maniera altalenante. Barbara De Santi, protagonista delle prossime puntate, come rivelano le anticipazioni, inizia a conoscere Alessandro, un nuovo cavaliere sceso sul parterre per lei, mentre continua a frequentare Gabriele.

Trono Classico e intervento di Alfred

Nel segmento dedicato alle troniste, al centro dello studio si siedono Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. La prima esce in esterna con Paolo, e la loro conoscenza va avanti. L'ex protagonista di Temptation Island si rivede con Mattia, che questa volta trova più spontaneo rispetto alle precedenti esterne. Nella parte finale del dating show va in onda un video registrato da Alfred poco dopo lo speciale di ieri.

Nella clip, l'ex fidanzato di Anna attacca la tentatrice Sofia. Alfred ha voluto chiarire le sue ragioni durante il discorso a Uomini e Donne, rivelando una versione ben diversa dei fatti. "Volevo dire la verità, ma non ci sono riuscito, ho tenuto tutto dentro," ha esordito. "Sono qui perché ho chiesto di poter dire la mia versione. Nella scorsa puntata, Sofia mi ha accusato di essere un truffatore, un manipolatore, ma non è così. Il giorno prima di fare 'il mese dopo', le ho detto la verità, chiarendo che tra noi non c'era nulla. Lei sapeva tutto!"

Alfred ha poi sottolineato come Sofia abbia accettato la situazione senza mostrare alcuna sofferenza: "Non è che si è messa a piangere o si è mostrata ferita come ha fatto in puntata. Anzi, mi ha detto: 'Ok, niente sentimenti, facciamoci i fatti nostri'. Però ha poi aggiunto che avrebbe voluto qualche scatto insieme, addirittura prenotare biglietti per Parigi, fare qualche paparazzata. Mi ha proposto di fingere una relazione per ottenere visibilità. Mi ha parlato di convenienza, di sfruttare l'onda e il contesto."

Alfred ha concluso, spiegando di non aver voluto seguire quella strada: "Io potevo fingere, ma non sono quel tipo di persona. Dispiace che ora sembri che io abbia sfruttato lei, quando in realtà era il contrario. Qui ha fatto la parte della delusa, mentre mostrava solo le chat che le facevano comodo. Sono stato fin troppo buono. Mi dispiace solo per Anna, perché è lei l'unica vera parte lesa in questa situazione."