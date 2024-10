Anna, Alfred e Sofia di Temptation Island, duro scontro a Uomini e donne: "Ti supplico di lasciarmi stare"

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dedicata ad alcune delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. Il primo speciale, il secondo andrà in onda domani, è stato dedicato in gran parte a Alfonso e Anna, accompagnati dalla tentatrice Sofia. Quest'ultima, dopo aver baciato Alfonso durante il soggiorno all'Is Morus Relais, è stata lasciata dal ragazzo.

Un confronto a tre dopo Temptation Island

Il primo a mettere piede nello studio è stato Alfred, seguito subito dopo da Sofia, che ha esordito dicendo: "Sono più nera del vestito che indosso," lasciando subito intendere il suo risentimento verso Alfred. La ex tentatrice ha ribadito alcuni dei concetti espressi nella settima puntata del docu-reality, ricordando che, una volta concluso il programma, aveva rifiutato la sua proposta di dormire insieme.

Alfred, da parte sua, ha negato di aver mentito sulla natura dei suoi sentimenti, ma Sofia è arrivata preparata al confronto, chiedendo alla redazione di portare il suo smartphone per mostrare i messaggi scambiati con Alfred. La ragazza ha accusato Alfred di averle fatto acquistare i biglietti per un viaggio a Parigi e di averle proposto di farle conoscere la sua famiglia: "Stavo per comprare anche i biglietti per Perugia, meno male che mi sono fermata in tempo,", ha raccontato a Maria De Filippi.

Anna un mese dopo la registrazione del programma

"Perché sarei dovuto venire a Parigi se i miei sentimenti non erano reali?", ha replicato Alfred, attaccato anche dagli opinionisti. Sofia ha rincarato la dose, ricordando: "Sei venuto in palestra con me perché mi hai detto che volevi entrare nella mia vita, che desideravi una donna come me. Io non sono un oggetto."

In studio è poi entrata Anna, ormai ex fidanzata di Alfred, e la tensione è aumentata ulteriormente. Sofia, salutandola, le ha chiesto scusa: "Ti do ragione su una cosa: è un falso e bugiardo, mi dispiace averti fatto soffrire." Anna, visibilmente provata, ha risposto con una domanda diretta: "Non ti sei mai chiesta come stava la fidanzata di Alfred vedendoti baciarlo?".

A questo punto è intervenuto Gianni Sperti per difendere Sofia, sottolineando che la vera colpa era di Alfred: "Mi dispiace che attacchi subito una donna, chi ha sbagliato con te è solo il tuo fidanzato," ha affermato con decisione. Maria De Filippi ha concordato con Gianni, ma lo ha anche invitato a comprendere la reazione di Anna: "Non è facile per lei. Guardando le immagini, ti viene da prendertela con l'altra'. Poi, elaborando la cosa, capisci che la responsabilità è del tuo fidanzato, ed è per questo che l'ha lasciato."

Il confronto tra Alfred e Anna è continuato. Alfred ha cercato di giustificarsi: "Non ho cercato di tornare con lei, ero dispiaciuto per quello che era successo, ma tornare insieme non era possibile." Anna ha risposto con determinazione, ricordando una loro conversazione: "Mi hai detto che tornando da lei avevi capito quanto valessi. Ma alla fine non hai fatto nulla. Ti supplico accetta il mio no e lasciami stare, lasciami vivere la mia vita," ha concluso, fermamente decisa a chiudere definitivamente la storia.