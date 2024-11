Grande Fratello e la Talpa cambiano giorno, Don Matteo cancellato: i palinsesti stravolti della settimana

Sarà una settimana non usuale per i palinsesti quella che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Se i cambiamenti in casa Mediaset erano stati già annunciati, con il Grande Fratello che dovrà rinunciare al suo abituale appuntamento del lunedì, non meno inusuali saranno i piani della RAI, che deve invece fare i conti con gli eventi sportivi. Ecco nel dettaglio le variazioni della prima serata.

Diletta Leotta con La Talpa prende il posto di Alfonso Signorini

Un cambiamento che era stato in parte già anticipato è quello che coinvolge La Talpa e Il Grande Fratello, che a partire da questa settimana si scambieranno il giorno di messa in onda. Il reality condotto da Diletta Leotta infatti verrà trasmesso di lunedì sera su Canale 5 fino al 9 dicembre, giorno in cui è prevista la finale. Il GF invece si sposterà al martedì a partire da domani, 12 novembre. Il motivo? Certamente legato al fatto che per quattro settimane, su Rai 1, ci sarà l'ultima stagione de L'amica geniale, che non ha mai perso un appuntamento in fatto di ascolti.

La settimana anomala della RAI

Se c'è grande attesa per il debutto de L'amica geniale 4, stasera su Rai 1, i problemi veri per viale Mazzini e per la rete ammiraglia cominceranno a partire da martedì 12 novembre. Il previsto anticipo di Don Matteo non andrà in onda per lasciare spazio al tennis, con le ATP Finals in programma nella prima serata di Rai 2. L'appuntamento con Raoul Bova, infatti, era stato già anticipato, rispetto al solito giovedì, per via della partita della Nazionale di calcio, ma nelle scorse ora l'azienda del servizio pubblico ha deciso di rimandare direttamente al 21 novembre la nuova puntata della stagione 14.

La Corrida di Amadeus: un reboot a cui manca la genuinità

Cosa verrà trasmesso su Rai 1 al posto di Don Matteo? Martedì 12 novembre andrà in onda il film The Help, con Octavia Spencer ed Emma Stone. E la rete chiederà a Octavia Spencer di salvare anche la prima serata del mercoledì, dopo il flop di Tutti i sogni ancora in volo, in replica. Contro la finale di Io Canto Generation, e contro la seconda puntata de La Corrida di Amadeus sul Nove, Rai 1 schiererà un altro film, Gifted - Il dono del talento, che vede nel cast anche Chris Evans.