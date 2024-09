Temptation Island 13, Alfred e Anna sono ancora una coppia dopo il docu-reality? L'indiscrezione su Sofia

Martedì 10 settembre è iniziato un nuovo viaggio dei sentimenti, quest'anno il docu-reality prodotto da Maria De Filippi ha raddoppiato, con una prima stagione in onda a luglio ed un'altra iniziata questa settimana. Una delle sette coppia che abbiano conosciuto nella prima puntata di Temptation Island è stata quella composta da Alfred e *Anna.

Il destino di Anna e Alfred dopo Temptation Island

Lei, 27 anni, è laureata in psicologia, lui, 25 anni, vivono entrambi a Perugia. Sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi ma non convivono. La ragazza ha scritto alla redazione perchè non riesce a fidarsi di lui perchè, leggendo le chat del suo fidanzato, ha scoperto di essere stata tradita. Alfred ha accettato di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare.

Già nella prima puntata abbiamo capito che Anna non aveva tutti i torti, il suo fidanzato, infatti, ha subito legato con una delle tentatrice, e ci riferiamo ad Sofia, 27enne di Milano, studentessa in scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali con un debole per il pilates, il ballo latino americano ed il tennis.

Alfred e Sofia nella prima puntata di Temptation Island

I video visti da Anna nel Pinnettu non sono stati piacevoli, "Io sono passionale, lei, col tempo, si è irrigidita", ha detto Alfred parlando della sua fidanzata con i suoi compagni d'avventura e con alcune tentatrici. Ma non è stata l'unica clip che la ragazza ha dovuto guardare. In un'altra Alfred ha ballato mano nella mano con Sofia a cui ha detto: "Sto con Anna perché provo qualcosa, ma non mi sento libero".

Temptation Island: Maika Randazzo critica Titty e viene attaccata dai fan di Alessia Pascarella

Mentre l'intesa tra Alfred e Sofia cresceva, Anna ha detto di sentirsi quasi come la terza incomoda, e la sua osservazione non si allontanava tanto dalla realtà. Secondo le informazioni raccolte da Alessandro Rosica, infatti, i due fidanzati si sarebbero separati e Alfred ha lasciato il villaggio con la tentatrice. "Alfred e Sofia Costantini sono usciti insieme da Temptation Island e sono felicissimi e super affiatati. Tradita dunque la fidanzata Anna", ha scritto l'esperto di gossip.