Temptation Island: Anna su Alfred e la tentatrice Sofia: "Tra poco festeggeranno il Baby shower"

Nella prima puntata del docu-reality di Canale 5 una delle sette coppie che si sono messe in gioco sembra già avviata verso il falò di confronto che decreterà la fine della loro avventura all'Is Morus Relais.

Nella puntata del 10 settembre 2024 di Temptation Island la coppia formata da Anna e Alfred ha affrontato un percorso emotivamente turbolento, segnato da tradimenti passati e una profonda crisi di fiducia. Fidanzati da circa un anno e nove mesi, i due partecipano al programma nella speranza di superare le loro difficoltà.

Lei ha deciso di entrare nel programma a causa di un tradimento scoperto tramite chat compromettenti. Nonostante il dolore e la delusione, la giovane ammette di essere ancora innamorata, motivo per cui non è riuscita a chiudere definitivamente la relazione. Tuttavia, la prima puntata ha riservato alcune sorprese inaspettate per lei.

La crisi di Anna dopo i video di Alfred e la tentatrice

Quando la regia l'ha convocata nel Pinnettu, la ragazza ha visto un video in cui il compagno, parlando con gli altri fidanzati e alcune tentatrici, ha espresso il desiderio di vivere da single, sottolineando la differenza tra lui e la fidanzata: "Io sono passionale, lei, col tempo, si è irrigidita." Anna ha spiegato alle altre partecipanti che è stata lei a scoprire il tradimento di Alfred, aggiungendo con sicurezza che, senza la sua scoperta, lui non avrebbe mai confessato: "Di questo sono sicura."

In un secondo video, Anna ha visto un avvicinamento tra Sofia, una delle tentatrici, e Alfred. La ragazza ha osservato come il suo fidanzato abbia ballato, stretto le mani e quasi baciato la single. Alfred ha ammesso: "Sto con Anna perché provo qualcosa, ma non mi sento libero," mentre il suo corteggiamento verso Sofia diventava sempre più intenso.

Anna e Alfred nella clip di presentazione

Anna, visibilmente sconvolta, ha dichiarato: "Ho fatto una figura di mer.a con la mia famiglia, ho portato io questo schifo in casa mia. Gli ho dato la mia macchina per non fargli perdere il lavoro mentre io prendevo i mezzi pubblici, lo ho accolto a casa mia, mi vergogno." La giovane è convinta che nella prossima puntata ci sarà il primo bacio tra il suo fidanzato e la tentatrice che tra ventuno giorni "festeggeranno anche il Baby shower".