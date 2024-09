Temptation Island: Maika Randazzo critica Titty e viene attaccata dai fan di Alessia Pascarella

Maika Randazzo, ex tentatrice di Temptation Island, è finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni contro una delle coppie della nuova edizione del docu-reality, formata da Titty e Antonio. Durante la visione della puntata, la ragazza ha accusato i due di comportarsi in maniera poco spontanea, insinuando che seguissero un copione per attirare l'attenzione del pubblico paragonandoli a Lino e Alessia, protagonisti della scorsa stagione.

Le esternazioni di Maika Randazzo

Nella prima puntata, Antonio si è messo particolarmente in luce in modo negativo. Il fidanzato di Titty, ha confessato di non provare più gli stessi sentimenti per lei e di aver mentito alla redazione. Ha dichiarato di essere stato costretto a chiederle di sposarlo, dopo averle comprato l'anello su una bancarella, e ha persino organizzato una cena romantica con la tentatrice Saretta, invitandola a Napoli una volta finito il programma.

Questo ha spinto Titty a chiedere un falò di confronto immediato, che probabilmente vedremo nella prossima puntata, provocando la reazione di Maika, che ha commentato nelle sue storie di Instagram: "Titty, originalità però. Questa versione l'abbiamo già vista", riferendosi alle numerose richieste di falò fatte da Alessia al suo fidanzato nella precedente edizione.

Tittty e Antonio sono stati accusati da Maika di seguire un copione

Le sue parole hanno scatenato una vera e propria ondata di insulti sui social, soprattutto da parte dei fan di Alessia e Titty. Maika, però, non è rimasta in silenzio. Attraverso le storie su Instagram, ha risposto alle critiche difendendo il suo diritto a esprimere la propria opinione.

L'ex tentatrice ha dichiarato che il suo pensiero era condiviso da molti spettatori che commentano il docu-reality sui social e ha ribadito che Titty stava palesemente copiando atteggiamenti e frasi di Alessia. "Dirò sempre e comunque quello che penso, a prescindere da tutto", ha concluso Maika, rimanendo ferma nella sua posizione.

Le parole dell'ex tentatrice

Buonasera a tutti, ogni tanto mi ritrovo qui a dovermi difendere su cose assurde ma capisco che il gioco' ormai è questo e lo faccio senza problemi. Guardando TI, ho espresso un parere, che come ho potuto notare, è lo stesso di tutta Italia (dopo vi allego qualcosina)". Messaggi da fan di Alessia, quando io al massimo l'ho 'difesa' nel senso che ho visto una Titti che la sta palesemente copiando in frasi ed atteggiamenti".

"Messaggi da fan di Titty, come se io avessi giudicato il percorso che stanno facendo. Li ho conosciuti ieri come voi, non so chi siano, ma mi sembra evidente che da casa abbiano capito per bene cosa funzioni o meno in un programma del genere e su questo credo siamo tutti d'accordo no? - ha concluso l'ex tentatrice - Non sapete più a cosa attaccarvi. Detto ciò rassegnatevi perché dirò sempre e comunque quello che penso, a prescindere da tutto".