Temptation Island senza reunion finale? L’incontro con le coppie è a rischio. Le ultime indiscrezioni

Il momento più atteso dai fan rischia di non andare in onda: la classica puntata finale con Filippo Bisciglia e le coppie potrebbe essere cancellata del tutto.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island continua a tenere incollati milioni di spettatori. Dopo aver mandato in onda le prime tre puntate, tutte accompagnate da ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con il reality condotto da Filippo Bisciglia.

A partire dalla prossima settimana, infatti, il viaggio nei sentimenti delle sette coppie andrà in onda non solo nel consueto spazio del giovedì sera, ma anche il mercoledì, sempre in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio evento per i fan, che potranno seguire più da vicino l'evoluzione delle relazioni tra i protagonisti.

La puntata della reunion è in dubbio: cosa sta accadendo dietro le quinte

Ma c'è una notizia che deluderà gli affezionati del programma: la classica reunion finale con le coppie, o ex coppie, potrebbe non andare in onda quest'anno. Secondo quanto riportato da Fanpage, l'incontro post-finale tra Filippo Bisciglia e i protagonisti del programma non è ancora stato registrato. Questo alimenta i dubbi sul fatto che possa essere completamente annullato, sia in TV che online.

Il precedente del 2024: incontro condiviso solo in streaming

Lo scorso anno, la produzione aveva scelto di pubblicare solo su Witty TV i contenuti dedicati a come erano proseguite le storie d'amore lontano dai riflettori. Una decisione che, a quanto pare, è probabile venga replicata anche quest'anno, oppure - stando alle indiscrezioni - potrebbe addirittura essere evitata del tutto.

Il confronto finale andrà in onda a Uomini e Donne?

Nel 2024, il pubblico che segue i programmi solo in chiaro poté conoscere il destino delle coppie solo grazie alle prime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che produce anche Temptation Island In quell'occasione, lo studio di del dating show diventò il teatro di confronti accesi, come quello tra Anna Accardi, Alfred Ekhator e la tentatrice che aveva messo alla prova il loro amore.

Non è escluso, quindi, che la stessa strategia venga riproposta anche quest'anno. Tuttavia, al momento, nulla è deciso: Mediaset, in accordo con Maria De Filippi, prenderà una decisione nei prossimi giorni su come far conoscere al pubblico l'epilogo delle storie continuate (o finite) nel resort calabrese.