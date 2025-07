Temptation Island, ritorno di fiamma tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco: convivono di nuovo?

Il loro addio sembrava definitivo, e invece no. Il saluto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco andato in onda durante il falò di confronto nella puntata di Temptation Island trasmessa giovedì 17 luglio su Canale 5, potrebbe non essere stato l'ultimo. La coppia di avvocati pugliesi, dopo essersi detta addio tra accuse e amarezza, potrebbe tornare presto protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

L'indizio di Filippo Bisciglia dopo il falò di Alessio e Sonia

Già durante la messa in onda, proprio il conduttore aveva lanciato un primo indizio sospetto: "Secondo me, li rivedremo ancora", lasciando intendere che il confronto acceso che aveva segnato la fine della loro relazione non fosse davvero conclusivo. E in effetti, le indiscrezioni confermano questa ipotesi. Alessio e Sonia potrebbero tornare nel corso delle prossime puntate, lasciando spazio a un possibile chiarimento e, perché no, a un inaspettato ritorno di fiamma.

L'indiscrezione del web: "I due avvocati sono tornati insieme e convivono"

Ma non è tutto: una segnalazione bomba è arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano, da parte di un utente che afferma di conoscere bene la coppia. Il messaggio non lascia spazio a dubbi: "Buongiorno Deianira, sono tornati insieme i due avvocati di Temptation Island. Sono pure tornati a vivere insieme". Una rivelazione che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena per i fan del programma.

Alessio e Sonia al falò di confronto

Secondo la fonte, Alessio e Sonia non si sarebbero limitati a ricucire i rapporti, ma avrebbero addirittura ripreso la convivenza, tornando a vivere sotto lo stesso tetto. "La notizia è vera al 100%", afferma il segnalatore, aggiungendo di essere un loro conterraneo e di avere amici in comune con la coppia.

Nelle ultime ore, ha proposito dell'ultima puntata del docu-reality è stata condivisa, una notizia che ha deluso i fan più affezionati del format: secondo Fanpage, la classica reunion finale con tutte le coppie - o ex coppie - del programma non è ancora stata registrata, e rischia di non andare in onda quest'anno, né in TV né online su Witty Tv, come successe nella scorsa stagione.