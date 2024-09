Grande Fratello, Lino Giuliano squalificato dal reality show per frasi omofobe: ecco cosa è successo

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello, uno dei concorrenti Vip che avrebbe dovuto varcare la porta rossa questa sera è stato squalificato. Lino Giuliano, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island 2024, non farà più parte del cast del reality show, come ha rivelato Davide Maggio sul suo sito.

I motivi della squalifica

Poche settimane fa, l'account ufficiale del programma di Alfonso Signorini aveva annunciato la partecipazione di Lino Giuliano con una clip pubblicata su Instagram. In un post di risposta al video, Vincenzo Galasso, noto con il nome d'arte Enzo Bambolina e presentatore napoletano, aveva commentato: "Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare". Enzo aveva precisato che si trattava di un commento ironico, come testimoniavano le emoticons sorridenti.

Sotto il post di Bambolina, era arrivata la risposta che è costata la squalifica a Lino. "Come ti piacerebbe! Sembri l'omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile", aveva scritto l'ex di Temptation Island, aggiungendo: "Ric.hione di mer.da, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?".

Enzo Bambolini autore del post che ha causato indirettamente la squalifica di Lino Giuliano

Una frase gravissima, l'aveva definita Beatrice Luzzi ospite sabato scorso di Verissimo. "Lunedì sapremo se Lino entrerà o meno nella Casa", aveva affermato Silvia Toffanin. "Credo che faccia parte un po' del suo personaggio quel commento. Voglio dire, nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse dei commenti del genere", aveva risposto l'opinionista del reality show.

"Devo dire la verità, se è quello che ho letto io è chi gli ha scritto che secondo me è andato anche un po' fuori le righe, una mancanza di privacy qualora fosse vero o di diffamazione qualora non lo fosse - aveva continuato Beatrice - Certamente il suo commento è stato all'altezza della domanda, però bisogna anche contestualizzare".