Temptation Island, Iris De Lorenzis criticata sui social: poi la replica

Dopo l'ultimo speciale dedicato alle coppie, Iris De Lorenzis ha ricevuto alcune critiche sui social. Una follower l'ha accusata di essersi montata la testa e lei ha scelto di rispondere.

Dopo il secondo e ultimo speciale di Temptation Island e poi..., l'attenzione si è concentrata anche su Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli. La coppia, che al termine del programma aveva scelto di lasciare insieme il reality dopo il falò di confronto, lunedì scorso ha deciso di prendere strade separate. Una scelta maturata soprattutto da Iris, che nel corso di questi mesi si è resa conto che il rapporto con quello che oggi è il suo ex fidanzato non aveva fatto quei passi avanti che si aspettava.

Il percorso di Iris e Andrea all'interno del docureality era stato tutt'altro che semplice. Andrea si era avvicinato alla single Sary, arrivando a mettere in discussione i propri sentimenti per Iris. Poi, durante il falò di confronto, i due avevano scelto di lasciare insieme il programma. Una decisione confermata anche un mese dopo la fine dell'esperienza televisiva, quando Andrea aveva regalato un anello alla ragazza.

Nel corso dell'ultimo speciale Temptation Island: Cristian ammette i tradimenti, Soraya manda le chat al gossip, però, è emerso che qualcosa era cambiato. La storia tra Iris e Andrea è arrivata infatti al capolinea, con i due che hanno deciso di separarsi. Una rottura che non si è fermata alla fine della relazione, ma che ha avuto anche una coda sui social, dove è andato in scena un battibecco. E proprio sui social Iris è finita al centro di alcune critiche da parte degli utenti, dopo la conclusione della sua storia con Andrea.

Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis

Iris De Lorenzis criticata sui social dopo Temptation Island

Dopo la messa in onda dello speciale, infatti, alcuni utenti hanno accusato Iris di essersi montata la testa e di non aver avuto abbastanza comprensione nei confronti di Andrea. La ragazza ha scelto di rispondere direttamente a una delle critiche, spiegando il suo punto di vista sulla fine della relazione e rivendicando le numerose possibilità che, a suo dire, avrebbe dato all'ex fidanzato.

Iris ha innanzitutto precisato di non aver mai considerato Andrea un cattivo ragazzo, ricordando proprio il fatto di aver scelto di stare con lui: "Partiamo dal presupposto che io non ho mai detto che Andrea sia un cattivo ragazzo, perché ci sono stata con lui, quindi se non fosse stato un bravo ragazzo non ci sarei stata".

Da qui la ragazza ha poi affrontato direttamente il tema della presunta mancanza di empatia nei confronti di Andrea, contestando l'idea secondo cui avrebbe deciso di lasciarlo semplicemente perché si sarebbe montata la testa.

Iris ha spiegato di aver dato ad Andrea diverse possibilità nel corso della loro relazione: "Io di comprensione con Andrea ne ho avuta tantissima, gli ho dato tante possibilità fino all'ultimo, soltanto che purtroppo non ci siamo capiti".

Secondo Iris, quindi, il problema sarebbe una difficoltà reciproca nel cogliere le rispettive esigenze. La ragazza ha infatti aggiunto: "Forse il livello di comprensione non è che io non ho capito lui, è proprio che anche lui non ha capito me".

Iris ha poi spiegato di aver più volte cercato di comunicare ad Andrea ciò che la faceva stare bene e ciò che invece la faceva soffrire, sostenendo però di non poter continuare a vivere la relazione nelle stesse condizioni: Io l'ho spiegato tante volte e non potevo continuare ad andare avanti in questa maniera".