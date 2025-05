Temptation Island 2025 trasloca: ecco la nuova location del reality condotto da Filippo Bisciglia

Dopo anni di tramonti mozzafiato e falò di confronto nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, Temptation Island è pronto a voltare pagina. La nuova edizione del celebre reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino PGT, si sposterà ufficialmente in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. A rivelarlo sono stati LaC News 24 e IlReggino.it, che hanno anche anticipato come la produzione sia già attiva sul posto per predisporre la nuova location.

Perché Temptation Island lascia la Sardegna

Il cambiamento si è reso necessario dopo la vendita dello storico Is Morus Relais, resort simbolo del programma, segnalata lo scorso aprile da Vanity Fair. La struttura, chiusa e con sito internet non più attivo, era da sempre il teatro delle emozioni, dei confronti infuocati e delle scelte decisive delle coppie in crisi. Senza una sede operativa in Sardegna, la produzione si è vista costretta a trovare un nuovo paradiso tentatore.

La location scelta per la nuova edizione è in Calabria

La scelta è così ricaduta sulla costa calabrese, dove - secondo le indiscrezioni - le riprese si svolgeranno per due mesi, da fine maggio a settembre. Una durata che apre anche all'ipotesi, non ancora confermata, di una doppia edizione: quella tradizionale estiva con coppie non famose, e una versione autunnale con protagonisti vip, come ipotizza LaC News 24. Il nome del resort non è stato ancora svelato ufficialmente, ma i lavori per l'allestimento sono già in fase avanzata.

L'Is Morus Relais, storica location di Temptation Island

Nel frattempo, continuano i promo su Canale 5 per cercare nuove coppie disposte a mettere alla prova il proprio amore. I requisiti? Non essere sposati e non avere figli. Come sempre, il pubblico si aspetta anche la presenza di volti noti tra i tentatori, spesso provenienti da Uomini e Donne, altro celebre programma firmato Maria De Filippi.

Insomma, cambia lo sfondo ma non l'anima del reality: Temptation Island promette anche quest'anno lacrime, colpi di scena e confronti infuocati., questa volta però con il mare della Calabria a fare da sfondo. Da sottolineare che al momento Filippo Bisciglia e la produzione del programma non hanno confermato le indiscrezioni.