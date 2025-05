Temptation Island 2025 torna alle origini e all'edizione singola: quando andrà in onda e da dove

Undici edizioni in Sardegna; per la prossima, si trasloca. La nuova edizione di Temptation Island infatti si avvicina, ma con alcune novità: a partire dalla location, che non sarà più la Sardegna ma la Calabria.

Inoltre, dopo l'esperimento del 2024, ci sarà solo un'edizione del programma: quella estiva.

La location: Temptation Island trasloca dalla Sardegna alla Calabria

L'Is Morus Relais, storica location di Temptation Island

Iniziamo dalla location: le riprese non si svolgeranno più nell' Is Morus Relais perché il residence è stato venduto a un imprenditore turco, titolare di una catena alberghiera. La produzione si sposterà dunque a Guardavalle Marina, in Calabria.

In Sardegna si erano svolte ben 11 edizioni dello show, mentre le prime due a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e a Gaeta, in provincia di Latina. Poi, per bene 11 edizioni, le coppie erano state ospitate nel relais sardo di Santa Margherita di Pula, Cagliari. E ora, tocca alla Calabria: secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Chi, il resort in cui si svolgeranno le riprese sarà il Calandrusa Resort(Catanzaro), una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione mediterranea, con ampi spazi esterni e vista sul mare.

L'edizione 2025: le riprese, dove vederlo, quando inizia

Un'immagine di Temptation ISland

Siamo così arrivati alla quattordicesima edizione di Temptation Island, che all'origine si chiamava Vero Amore ed era condotto da Maria De Filippi: era il 2005.

Le riprese inizieranno tra fine maggio e giugno, con la messa in onda fissata a partire da fine giugno o dai primissimi giorni di luglio in prima serata su Canale 5. Confermato alla conduzione Filippo Bisciglia.

L'edizione autunnale del 2024

Il falò di confronto

L'anno passato, visto il successo di ascolti, la rete aveva proposto anche un'edizione autunnale, trasmessa da metà settembre. Se però il successo dell'edizione estiva aveva convinto la dirigenza a raddoppiare, i risultati di quella autunnale però, non erano stati altrettanto soddisfacenti. Per il 2025 perciò, ve ne sarà solo una. I casting sono già aperti e la produzione sta cercando le coppie protagoniste: età compresa tra i 20 e i 35 anni, pronti a mettersi alla prova con la tentazione.