Temptation Island 2024 stasera su Canale 5, anticipazioni: Raul a muso duro contro Martina "Vergognati"

Stasera su Canale 5 torna Temptation Island, dopo il successo del primo appuntamento, che ha raggiunto uno share del 25%, il programma condotto da Filippo Bisciglia è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico che segue le vicende delle sette coppie che in questa dodicesima edizione si sono messe in gioco.

Temptation Island 2024 anticipazioni del 4 luglio

Giovedì scorso abbiamo conosciuto i quattordici fidanzati, che avevamo già avuto modo di incontrare durante la clip con cui si erano presentate sui canali social del programma. All'Is Morus Relais sono arrivati:

Siria e Matteo

Jenny e Tony

Christian e Ludovica

Raul e Martina

Lino e Alessia

Vittoria e Alex

Luca e Gaia

La prima coppia ad attirare l'attenzione del pubblico è stata quella dei napoletani Lino e Alessia. Lei ha ricevuto numerosi video in cui ha visto l'avvicinamento del suo fidanzato a una delle tentatrici del villaggio, la romana Maika, qui trovate un approfondimento su chi è la tentatrice Maika Randazzo. Le clip hanno spinto la fidanzata a chiedere per due volte il falò di confronto, la prima volta Alessio ha respinto la proposta. La seconda risposta la conosceremo stasera, quando sapremo il destino di questa coppia.

Vittoria Bricarello e Alex Petri, una delle coppie di Temptation Island

Le anticipazioni nei giorni scorsi hanno parlato di una coppia squalificata, lei, emulando Ciro Petrone, avrebbe superato tutti gli ostacoli per affrontare il suo fidanzato che le aveva negato il falò di confronto. Stasera potremmo assistere a questa scena destinata ad entrare nella storia del programma come già è successo all'attore napoletano.

Temptation Island, coppia rompe il regolamento: non avrebbero dovuto farlo. Maria De Filippi infuriata

Grazie ad un video caricato sul profilo social del programma, sappiamo che stasera Raul Dumitras si infurierà con Martina. "Gli ha detto quattro volte fuori io ci starei, quattro volte...il sentimento passa, io mi stufo...ma non ti vergogni?", ha urlato ai suoi compagni d'avventura dopo aver visto l'avvicinamento tra la fidanzata e il suo tentatore. Questa sera scopriremo cosa è successo tra la ragazza e Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero Uomini e donne.

Anche altri partecipanti hanno ricevuto video che non gli sono piaciuti, è il caso di Gaia, Christian e Vittoria che dopo aver visto un video di Alex chiede a Filippo. "Ma questo si è fatto l'esterna con una?" e la risposta positiva del conduttore non la rassicura. Nel frattempo Alessia aspetta l'arrivo di Lino ribadisce: "Questo di uomo non ha niente".