Temptation Island 2024: Chi è il tentatore Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e  donne

La nuova edizione di Temptation Island partirà giovedì 27 giugno, All'Is Morus Relais sono arrivate sette coppie di fidanzati e 26 single, tredici tentatori e tredici tentatrici. Tra i ragazzi che proveranno a testare la fedeltà delle fidanzate c'è Carlo Marini, un volto che gli spettatori di un altro programma di Maria De Filippi già conoscono.

Chi è Carlo Marini: imprenditore e appassionato sportivo

Il tentatore della dodicesima edizione del reality dei sentimenti ha partecipato all'ultima edizione di Uomini e donne. Nel settembre 2023 era arrivato sul parterre del dating show per corteggiare la tronista Manuela Carriero, che ironia della sorte, aveva preso parte a Temptation Island nel 2021 con l'ormai ex fidanzato Stefano Sirena.

Carlo Marini è un imprenditore di 28 anni originario di Porto San Giorgio, un comune situato nella provincia di Fermo, è attivo nel settore delle case vacanza. Gestisce diverse proprietà destinate al turismo, dimostrandosi un imprenditore dinamico e orientato al mercato turistico locale.

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Carlo dedica tempo al suo benessere fisico e al divertimento. È appassionato di calcio, un interesse che coltiva partecipando a partite con gli amici o in squadre locali, come la ASD Corva Calcio 2008. La sua routine include anche frequentare la palestra, dimostrando un impegno costante nel mantenere la forma fisica.

Ma il tentatore non pratica solo sport di squadra, Carlo Marini si distingue per la sua versatilità nel campo sportivo, praticando anche il tennis. Sul suo profilo Instagram, che adesso risulta privato per la partecipazione al programma di Canale 5, si mostra spesso con i suoi amici o in compagnia di Tommaso, il suo cane.

Carlo Marini a Uomini e donne

Il percorso a Uomini e donne

Durante la sua partecipazione a Uomini e donne ha conosciuto Manuela, la tronista era stata colpita dalla a sua eleganza e pacatezza, in contrasto con l'esuberanza di Michele Longobardi, l'impiegato del Comune di Capri anch'egli arrivato per corteggiarla. Il percorso di Manuela Carraro si era concluso senza il momemto più iconico del programma: la scelta finale.

Infatti, sia Michele che Carlo preferirono lasciare il programma, considerando il loro carattere incompatibile con quello di Manuela. Un epilogo amaro, simile a quello della seconda tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne: Ida Platano. Anche l'ex dama della versione Over del Trono è rimasta senza corteggiatori, dopo aver allontanato Mario Cusitore e litigato con Pierpaolo Siano.