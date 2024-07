Temptation Island, coppia rompe il regolamento: non avrebbero dovuto farlo. Maria De Filippi infuriata

Questa sera, 4 luglio, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, e gli spettatori del docu-reality sono in attesa di alcune risposte agli interrogativi rimasti in sospeso dalla scorsa settimana. Oggi scopriremo se Lino ha accettato il falò di confronto richiesto dalla sua fidanzata. Nel frattempo, emergono nuove segnalazioni su presunte violazioni del regolamento.

Due fidanzati non rispettano le regole

Nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia che una delle sette coppie arrivate all'Is Morus Relais potrebbe essere stata squalificata. Le voci interne al programma riferiscono che una concorrente, dopo che lui aveva rifiutato di partecipare al falò di confronto, avrebbe invaso il villaggio dei fidanzati, causando così la squalifica della coppia.

Le indiscrezioni iniziali, suggerite da una follower della Marzano, puntavano il dito contro Jenny e Tony, ma dopo il primo episodio del programma, molti pensano che potrebbe essere Alessia la responsabile della violazione, nel caso in cui il suo fidanzato si rifiutasse per la seconda volta di incontrarla davanti a Filippo Bisciglia*.

Ludovica e Christian avrebbero viiolato il regolamento

Nel frattempo, Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione riguardante una presunta infrazione del regolamento. Una coppia, nonostante il divieto previsto dal contratto firmato all'inizio del programma, sarebbe stata vista insieme per le strade della loro città di residenza. Le regole del docu-reality stabiliscono che i partecipanti non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell'ultima puntata su Canale 5.

"Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Ludovica e Christian di Temptation Island) e li ho visti insieme, tranquilli e spensierati in un bar. Non dovrebbero 'nascondersi' fino alla fine del programma?". Come abbiamo anticipato, la risposta alla domanda posta dall'utente è sì. In effetti, sembra che una violazione del genere possa comportare anche una sanzione pecuniaria per i due fidanzati.