Temptation Island 2024: Raul spacca le sedie e si ferisce la mano dopo aver visto i video di Martina e Carlo

La coppia di Temptation Island 2024, composta da Raul Dumitras e Martina De Ioannon continua ad allontanarsi, mentre lei si avvicina sempre di più al tentatore Carlo Marini. Tuttavia, è stato ieri che l'orgoglio del ragazzo è stato ferito da alcune affermazioni della sua fidanzata, facendogli perdere pericolosamente il controllo.

Raul e Martina: Un viaggio turbolento a Temptation Island 2024

L'arrivo dei due fidanzati al Is Morus Relais era stato anticipato dalla classica clip di presentazione, nella quale la ragazza aveva scritto alla redazione perché lui è "geloso e possessivo". In questi giorni, Martina ha dato modo al suo fidanzato di mostrare queste sue caratteristiche. Il suo avvicinamento a Carlo, ex corteggiatore di "Uomini e Donne", lo ha mandato su tutte le furie, anche se certi atteggiamenti di lui dovrebbero far riflettere.

Ieri, Raul ha visto l'ennesimo video della sua fidanzata. A ferirlo più dei gesti, sono state le parole della De Ioannon. Chiacchierando con Gaia, Martina ha spiegato che è molto presa da Carlo per i discorsi che fa con lui, discorsi che comunque non sembrano essere trattati di filosofia. "Io con il mio fidanzato parlo solo di TikTok", ha affermato. Dal pinnettu, lui ha replicato a distanza: "Lei sta sempre al telefono, è stupida come un sasso, ha la testa vuota. Non capisce nulla, ha legato col primo che le è capitato sotto mano".

Carlo e Martina in un video mostrato a Raul

Come spesso accade, Raul ha iniziato a rompere oggetti, scagliando lontano una sedia e ferendosi a una mano. In tutto questo, ha dato la colpa alla sua fidanzata per il suo comportamento sopra le righe. "È giusto che una persona ti porti a fare queste cose? Mi fa diventare pazzo così", ha affermato, mentre Tony gli chiedeva se avesse bisogno dell'intervento del medico per disinfettarsi.

La situazione tra Raul e Martina sembra peggiorare giorno dopo giorno, con lui che non riesce a contenere la sua rabbia e la ragazza che si allontana sempre di più, trovando conforto in Carlo. Riuscirà questa coppia a trovare una soluzione ai loro problemi o il loro legame è destinato a spezzarsi definitivamente? Lo scopriremo stasera anche se le anticipazioni assicurano che lui, attualmente, sta frequentando una delle tentatrici.