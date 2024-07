Temptation Island 2024, Raul e Martina si separano: lui esce con una tentatrice

Martina De Ioannon e Raul Dumistras sono stati al centro di numerose discussioni sul web fin dalle prime clip di presentazione a Temptation Island 2024. Lui era stato descritto come un fidanzato geloso e possessivo, una caratteristica che aveva spinto la ragazza a scrivere alla redazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Dal flirt di Martina con Carlo alla reazione di Raul

Prima di arrivare all'Is Morus Relais, i due fidanzati avevano parlato di andare a convivere, ma Martina era indecisa. "Io tentenno e non riesco a dargli una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà", aveva detto davanti alle telecamere di Witty TV nel corso della clip di presentazione.

Nel villaggio, Martina aveva legato subito con Carlo, un volto noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne. Le immagini del flirt tra la sua fidanzata e il tentatore avevano fatto infuriare Raul, che aveva deciso di vendicarsi avvicinandosi a sua volta alla tentatrice, Siriana Schifi, nota per aver avuto una breve relazione con il calciatore dell'Atalanta e della nazionale, Nicolò Zaniolo.

Raul e Siriana durante la quarta puntata di Temptation Island 2024

I baci sulla guancia che i due si sono scambiati nella quarta puntata del programma hanno lasciato di stucco Martina e il pubblico che segue il programma da casa per la stessa ragione: fino a pochi minuti prima, tra Raul e la tentatrice non c'erano state interazioni. Stasera e domani vedremo come si svilupperà il rapporto. Amedeo Venza ha svelato che per questa coppia non ci sarà un happy ending. "Raul e Martina escono separati! Lui sta già frequentando un'altra ragazza, la tentatrice Nicole", ha raccontato l'esperto di gossip sul suo profilo. Instagram.