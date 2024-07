Temptation Island 2024, Raul Dumistras e Nicole Belloni baci in discoteca: confermati i rumor

Martina De Ioannon e Raul Dumistras si sono separati alla fine del loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island 2024. La ragazza ha capito di non essere più innamorata, complice anche la sua infatuazione per il tentatore Carlo Marini. Raul, che nel villaggio si era avvicinato a Siriana Schifi, ora frequenta un'altra tentatrice, Nicole Belloni, come aveva anticipato Amedeo Venza.

Raul dimentica la sua ex con Nicole Belloni

Chi sperava in un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del docu-reality può mettersi l'anima in pace: Martina e il suo ex fidanzato sembrano aver preso definitivamente strade diverse. Durante l'intervista finale a Witty TV, Martina ha confermato la rottura con Raul e ha dichiarato di sentirsi e vedersi con Carlo Marini, il suo tentatore all'Is Morus Relais. I due hanno passato insieme il fine settimana, in compagnia di altri partecipanti al programma, tra cui Alessia Pascarella, ex di Lino.

Raul, che nell'ultimo falò di confronto aveva dichiarato a Filippo Bisciglia di essere ancora innamorato di Martina e disposto a uscire dal programma con lei, ha rapidamente dimenticato la sua ex. Le foto circolate nelle ultime ore confermano le indiscrezioni di circa sette giorni fa: l'imprenditore sta frequentando l'ex tentatrice Nicole Belloni.

Raul e Nicole

La modella, che nel villaggio si era avvicinata ad Alex Petri, ieri ha compiuto 26 anni e tra gli invitati alla sua festa di compleanno c'era proprio Raul in prima fila. Dopo la cena al ristorante, il gruppo di amici si è trasferito in una discoteca milanese, dove i due si sono lasciati andare ad alcuni baci, immortalati dalle immancabili foto pubblicate sul web.

Su Instagram, Raul ha condiviso uno scatto in cui Nicole lo bacia sulla guancia. "Auguri bambolina" è la dedica scelta dall'imprenditore per la sua nuova frequentazione. Nicole lavora come modella e studia per diventare posturologa e personal trainer. Tra i suoi hobby ci sono la palestra e i viaggi, e ama stare a contatto con gli animali: infatti, ha tre cani che considera i suoi inseparabili amici.