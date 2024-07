Temptation Island 2024: "Raul ha fatto bene a lasciarti", la replica di Martina alla sua hater

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono senza dubbio la coppia che ha suscitato il maggior fanatismo attorno alla loro storia durante Temptation Island 2024. La loro avventura è iniziata a causa della gelosia eccessiva di Raul, ma si è conclusa con una sorprendente svolta. Durante il programma, lei ha realizzato di non essere più innamorata del suo fidanzato, portandola alla difficile decisione di lasciarlo.

Martina e Raul: La coppia più discussa di Temptation Island

Originari di Roma, lui è un imprenditore nel settore degli arredamenti immobiliari, mentre lei lavora nella ristorazione. La loro storia ha catturato l'attenzione di numerosi follower, generando un fanatismo che ricorda le coppie celebri del Grande Fratello. Tuttavia, questa attenzione ha avuto anche un lato negativo: molte fan di Raul, dimenticando i suoi scatti di ira, hanno attaccato duramente la ragazza, arrivando persino a scrivere insulti sotto il profilo del ristorante dove lavora.

Nel frattempo, la ha iniziato a frequentare Carlo Marini, conosciuto durante il programma. Il tentatore, noto al pubblico di Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero, ha sviluppato una forte intesa con Martina. In una recente intervista a Witti TV, lei ha dichiarato: "Dentro di me è nata una sorta di empatia nei confronti di un'altra persona e sono stata onesta. Quando ho capito che c'era intesa con quella persona ho preferito vivermela".

Raul e Martina nella clip di presentqazione

Ieri, la De Ioannon ha passato la giornata insieme ad Alessia Pascarella, ex di Lino. Durante una diretta Instagram, quando un follower ha commentato "Raul ha fatto bene a lasciarti", Martina ha prontamente risposto: "Tu non hai visto lo stesso Temptation Island", ricordando che, nell'ultimo falò di confronto, è stata lei a decidere di uscire dal programma da sola.