Temptation Island 2023: Mirko Brunetti racconta perchè è finita con Perla

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island 2023. Il giovane è entrato nel programma insieme alla fidanzata Perla Vatiero ma ha lasciato il reality show con la tentatrice Greta Rossetti. Il ragazzo originario di Rieti è tornato sui social per spiegare le ragioni dietro la sua scelta e condividere il suo attuale stato d'animo.

La conclusione della relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è stata uno dei momenti più coinvolgenti per il pubblico che ha seguito il programma su Canale 5. I due hanno preso parte al reality dopo che la ragazza aveva contattato la produzione. "Da circa due anni, Mirko è diventato apatico e non offre più stimoli alla nostra relazione", aveva detto durante la presentazione. Le settimane all'Is Morus Relais hanno messo fine all'apatia di Mirko, ma non come sperava Perla.

Temptation Island 2023: chi è Greta Rossetti, la tentatrice uscita con Mirko Brunetti

Nelle ultime ore, Mirko ha interrotto il suo silenzio e ha condiviso attraverso una storia su Instagram come ha affrontato le scorse settimane, poco prima anche Perla aveva fatto lo stesso, con un messaggio destinato ai follower.

Le parole di Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023

"Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro - ha afferma Mirko - Non finirò mai di ringraziare dell'opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me".

Subito dopo la conclusione del programma, Mirko è stato oggetto di critiche per alcuni gesti che sono sembrati eccessivi, come il tatuaggio di coppia fatto con Greta pochi giorni dopo la fine dello show. Tuttavia, queste critiche non gli impediscono, giustamente, di vivere la sua storia d'amore con Greta.

"Questi percorso mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far stare bene solo qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto", ha affermato, e poi ha concluso salutando e ringraziando i suoi follower: "Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene".