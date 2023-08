Temptation Island 2023: Greta Rossetti parla di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti. Ecco cosa ha detto

Greta Rossetti di Temptation Island 2023 ha parlato per la prima volta di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti: ecco cosa ha detto

Dopo la conclusione di Temptation Island 2023, Greta Rossetti ha mantenuto un basso profilo sui social, nonostante alcune allusioni da parte di Perla Vatiero, l'ex compagna di Mirko Brunetti, attuale partner di Greta. Come sanno gli spettatori del docureality di Canale 5, Mirko e Perla, dopo cinque anni di fidanzamento, si sono lasciati proprio nel corso di Temptation Island. Nel frattempo Brunetti ha iniziato a frequentare proprio Greta, la sua tentatrice all'interno del programma.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti sono stati oggetto di molte discussioni dopo la conclusione della sesta ed ultima puntata di Temptation Island. Durante l'incontro con Filippo Bisciglia, i due si sono presentati come una coppia consolidata. Hanno rivelato che Mirko aveva già avuto occasione di conoscere i genitori di Greta e, inoltre, si erano fatti un tatuaggio di coppia, il cui significato è stato spiegato dal reatino. Tutto ciò è accaduto a poche settimane dalla fine del programma.

Alcuni giorni fa Greta e Mirko hanno condiviso un video in macchina, qualche ora dopo Perla e Francesca Sorrentino, anche lei reduce da Temptation Island, hanno postato un video in cui ripetevono le pose della neo coppia. Molti fan hanno segnalato queste frecciate a Greta che però ha preferito non replicare. Ecco cosa ha detto

Le prime parole di Greta Rossetti dopo Temptation Island

"No, ragazzi, sinceramente non attribuisco alcun significato particolare a ciò. Lascio alle persone la libertà di fare ciò che le fa sentire meglio. Per me, quel video sembra essere una cosa molto semplice tra loro, senza alcun riferimento a me. Ovviamente, potrei anche sbagliarmi, ma personalmente non ho mai dato peso a questa questione".

Greta poi ha voluto precisare il significato di un suo post precedente. "Anzi, mi ha rammaricato che avete pensato che il mio commento fosse una risposta, quando ho scritto 'meglio finte che cattive'. In realtà, stavo facendo riferimento alle persone che mi attaccano con insulti. Di solito, è difficile che io risponda a qualcosa a meno che non sia certo al 100% che sia diretto a me. Anche se lo fosse, francamente non mi interesserebbe molto. Comunque, a mio parere, quel video non sembra essere un piccolo affondo, ma potrei sbagliarmi".