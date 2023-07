Temptation Island 2023, Isabella e Manuel: la loro decisione dopo il falò di conforonto

Temptation Island 2023 entra nel vivo con il primo falò di confronto che ha visto protagonisti Isabella Recalcati e Manuel Marascio. I due fidanzati, davanti a Filippo Bisciglia si sono confrontati, scontrati, commossi e, alla fine, riappacificati, decidendo di lasciare il programma insieme, ancora come coppia.

Temptation Island: come si è arrivati al falò di confronto

La prima puntata di Temptation Island si era conclusa con Filippo Bisciglia e Isabella Recalcati che attendevano l'arrivo di Manuel per avviare il confronto. Era stata Isabella a richiederlo, dopo aver sentito delle dichiarazioni del fidanzato che non l'avevano fatta sentire a suo agio. Manuel aveva evidenziato le differenze sociali tra loro due come motivo di preoccupazione: "Percepisco che le persone intorno a me non vengono accettate e che alcuni comportamenti. Siamo persone più umili e semplici, forse questa diversità non viene accettata", aveva detto Manuel. "Sinceramente, vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ama di me. Non ha più senso restare qui se devo continuare a sentire certe cose", aveva replicato la Recalcati ascoltando queste parole.

Il falò di confronto tra Isabella e Manuel nella seconda puntata di Temptation Island 2023

Dopo l'arrivo di Manuel, Isabella ha spiegato il motivo alla base della sua richiesta di confronto. Non ricevendo una risposta immediata da parte di Manuel, Filippo ha deciso di mostrare alcuni video in cui Isabella, visibilmente commossa, si apriva con Vittoria, una delle concorrenti, riguardo ai numerosi sacrifici che fa per il suo partner ventisettenne. Isabella ha sottolineato di non meritare di essere etichettata come "una ragazza viziata", poiché questo non rispecchia la sua realtà.

"Ti ho portato al mare in Liguria e hai visto le vacanze di tuo fratello, dicendo: 'Vorrei un fidanzato come mio fratello' - dice Manu ad Isabella - Vado a lacvorare, dormo solo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Penso che tutto ciò non ti sia sufficiente".

"Se scherzo dicendo che voglio qualcuno ricco, è solo per ridere. Se volessi un partner ricco, l'avrei già trovato. Se non fossi felice con te ti avrei lasciato - replica Isabella - Non ho intenzione di cambiarti, non sto cercando di sminuirti, ma voglio farti capire che ho fiducia in te. Voglio che tu faccia le cose per te stesso, non sei debole e non hai bisogno solo di me, puoi contare su te stesso".

Manuel e Isabella lasciano Temptation Island 2023

Durante il confronto, i due fidanzati si sono avvicinati, si sono confortati, si sono commossi e si sono abbracciati. Alla fine, Manuel e Isabella hanno preso la decisione di lasciare Temptation Island insieme, ancora come coppia, comunicando a Filippo Bisciglia che torneranno a casa mantenendo il loro status di fidanzati. All'interno del resort rimangono ancora sei coppie e il loro futuro verrà svelato nelle prossime puntate.