Temptation Island 2023: Nuove segnalazioni su Isabella Recalcati e la sua voglia di televisione

Lunedì 26 giugno è iniziata la nuova stagione di Temptation Island 2023, il pubblico ha conosciuto le sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality prodotto da Maria De Filippi. Al centro di polemiche e segnalazioni è finita Isabella Recalcati, fidanzata con Manuel, ecco cosa è stato detto su di lei e sui veri motivi della sua partecipazione al programma.

Le segnalazioni arrivate a Temptation Island 2023

La coppia composta da Isabella Recalcati e Manuel Marascio è arrivata al resort di Is Morus Relais grazie a una lettera scritta da Manuel alla redazione del programma. Secondo la segnalazione di Giusi Alemanno, che si è messa in contatto anche con la redazione di Fanpage, sembra che Isabella abbia deciso di partecipare al reality senza consultare il suo fidanzato. Pare che sia stata lei stessa a inviare la lettera al programma: "Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv".

Perchè Isabella Recalcati e Manuel Marascio parteciperebbero a Temptation Island 2023

Secondo questa segnalazione, quindi, Isabella farebbe di tutto per partecipare ad un programma televisivo, per questo, quando si è riaperto il casting di Temptation Island 2023 ha deciso di inviare la richiesta di partecipazione firmando al posto del suo fidanzato. Manu, da parte sua, avrebbe accettato per convenienza. La ragazza che ha raccontato questa storia ha partecipato al casting del reality insieme ad Isabella ed ora ha deciso di raccontare tutta la storia al portale, dopo aver contattato, inutilmente, Witty tv. "Manu è un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti", ha aggiunto

La prima puntata di Temptation Island si è conclusa con un interrogativo rimasto, per ora senza risposta. Accetterà Manuel il confronto chiesto da Isabella?. Giusy ha una risposta anche per questo: "Ho qualche dubbio sul falò di confronto chiesto da Isabella dopo soli tre giorni nel programma, soprattutto visto che Manuel non ha fatto niente. Non credo che lui accetterà subito, sicuramente daranno un altro pò di spettacolo, a meno che per esigenze lavorative non siano entrambi costretti a lasciare".

Isabella ha chiesto il falò di confronto nella prima puntata di Temptation Island 2023

Manuel, parlando della differenza sociale tra lui e la fidanzata ha detto: "Percepisco che le persone intorno a me non vengono accettate e che alcuni comportamenti. Siamo persone più umili e semplici, forse questa diversità non viene accettata. Non mi permetto di comprare un paio di scarpe solo per portarla a cena. Mi alzo presto al mattino, porto fuori il cane e mi occupo della casa. Poi inizio a studiare. Al contrario, lei attualmente non lavora e si sveglia al mattino senza fare nulla. È più facile per lei, è normale. Non è che io manchi di iniziativa, semplicemente economicamente non riesco. Sai quanto è frustrante?"

Ascoltando queste parole Isabella ha voluto subito confrontarsi con il suo fidanzato. "Sinceramente, vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ama di me. Non ha più senso restare qui se devo continuare a sentire certe cose".