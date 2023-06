Temptation Island 2023: Federico su Ale: 'Non mi va di andare a letto con lei'

Il 26 giugno è iniziata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island 2023, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Quest'anno, sette coppie si mettono in gioco. Una delle prime a rischio è composta da Ale, 31 anni, e Federico, 31 anni, che sono fidanzati da tre anni. Scopriamo cosa è successo nella prima puntata.

Quando le coppie si sono presentate, Ale ha detto di aver preso la decisione di partecipare al programma perché desidera ottenere maggiori certezze riguardo al loro futuro insieme. Lei ha il desiderio di sposarsi e costruire una famiglia. Lui ha una visione diversa per il futuro, non ha intenzione di impegnarsi a lungo termine. Ma nella puntata di ieri abbiamo scoperto che i problemi sono molto più profondi.

Durante la puntata, Federico ha apertamente rivelato di provare ben poco per la sua fidanzata. Dalla mancanza di argomenti di conversazione durante una cena, fino alla sfera sessuale, sembra che la loro relazione sia in uno stato disastroso. Il triestino ha chiaramente spiegato che non prova alcun sentimento significativo per la sua fidanzata, criticando anche il suo modo di vivere il rapporto: "Se le chiedessi di leccare il prato lo farebbe", ha detto.

"Siamo persone molto diverse e quando usciamo insieme ci troviamo spesso senza argomenti, poiché abbiamo interessi diversi. Lei ha 30 anni e desidera sposarsi, e sebbene non la biasimo per questo, non è ciò che desidero io - ha ribadito Federico - Nel corso del tempo, ci siamo abituati a una forma di intimità che manca di passione. Non sono sicuro di provare per lei ciò che lei prova per me. Non gliel'ho mai detto apertamente, ma non l'ho mai neanche negato. Quando mi chiede se la amo, cerco di cambiare argomento, divento un codardo. Le dico che le voglio bene, ma evito certe parole perché non penso di provare quei sentimenti. Non riesco a sentire l'amore".

Ale è stata chiamata nel pinnettu per ascoltare le parole del suo fidanzato "E allora te ne vai a fanculo. Sei proprio uno stronzo di mer.a", ha detto dopo aver visto il video di Federico, e ancora "Ma che c'è venuto a fare qua? Se non è innamorato doveva dirmelo subito. È proprio uno schifoso".

Secondo Federico, la sua fidanzata farebbe di tutto per sposarsi: "Lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua". Il ragazzo quando ha visto i video che mostrano un avvicinamento tra la sua fidanzata ed uno dei tentatori si è detto addirittura sollevato. "È brutto da dire ma non mi ha preso alcuna gelosia", ha rivelato agli altri compagni di avventura.

Federica ha ascoltato anche altre parole del suo fidanzato, riferite alla frequenza dei lori rapporti sessuali: "Non ho voglia di andarci a letto, provo alcun desiderio di avere intimità con lei, non ho interesse a fare nulla di simile. Quando usciamo per cena, non so di cosa parlare. Non abbiamo avuto rapporti sessuali da un mese, non è necessario essere uno psicologo per capire che la nostra relazione non funziona".