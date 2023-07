Temptation Island 2023: Gabriela vuole lasciare il programma, il tentatore Igor la convince a restare

Nella seconda puntata di Temptation Island 2023, abbiamo assistito alla crisi di un'altra coppia, quella composta da Gabriela e il suo fidanzato Giuseppe. Durante l'episodio, abbiamo visto come 'American Boy' questo il soprannome di Giuseppe sulle chat di incontri, si sia avvicinato alla tentatrice Roberta. Le immagini del loro flirt hanno sconvolto Gabriela, che ha seriamente considerato l'idea di abbandonare il programma. Tuttavia, è stato il tentatore Igor a convincerla a rimanere e a continuare l'esperienza a Temptation Island.

Il video di Giuseppe nella puntata di Temptation Island 2023

Giuseppe, durante la puntata ha confidato di non sentire più la mancanza di Gabriela, proprio grazie alla presenza di Roberta: "Lei non va a dormire prima di me, no so se riesco a resistere", dice ai suoi compagni d'avventura. Nel video mostrato alla sua fidanzata, si sente Giuseppe dire "Mi è scoppiata una scintilla, un fuoco dentro".

La rabbia di Gabriela è diventata evidente quando ha visto lo sguardo dell suo fidanzato alla tentatrice "Quello è lo sguardo che fa a me, e non posso vedere che lui qua inizia una storia" ha detto. Il video ha mostrato anche la complicità di Giuseppe e Roberta: "Stanno litigando, per chi ha parlato con chi?", ha chiesto alle altre concorrenti.

Gabriela vuole lasciare Temptation Island 2023

Dopo aver visionato il video in cui il suo fidanzato si avvicinava alla tentatrice, Gabriela ha espresso con forza la sua intenzione di abbandonare il programma. Le immagini le hanno fatto dubitare della solidità della loro relazione. "Prima di venire qua mi diceva di fare la brava e di fidarmi di lui. Adesso non ce la faccio più, sto troppo male, non posso farmi ancora del male da sola. Ora basta, io lo voglio vedere":

Il primo a chiederle di cambiare idea è stato Filippo Bisciglia, ma lei è sembrata irremovibile: "Sto soffrendo da Gennaio, mi sono stancata di scappare dalla realtà, è arrivato il tempo di capire come stanno veramente le cose"

A convincerla a rimanere è stato Igor, 27 anni, di Roma. Il tentatore le ha fatto notare che, se avesse chiesto il falò di confronto, sarebbe ritornata con Giuseppe. "Non lo hai lasciato quando ha dato il tuo numero ad una donna, figurati se lo lasci ora per un video", le ha detto. Le parole del tentatore hanno colpito e convinto Gabriela, la ragazza, del resto, non ha nascosto di essere attratta proprio da Igor "Esteticamente è il mio tipo", ha rivelato.