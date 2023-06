Temptation Island 2023, Roberta Di Padua di Uomini e Donne al centro delle polemiche per un commento

Nella giornata di lunedì 26 giugno, è partita la nuova edizione di Temptation Island, il popolare reality show trasmesso su Canale 5, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico. Tra gli spettatori attenti alla prima puntata del programma c'era anche Roberta Di Padua, un volto familiare per i fan di Uomini e Donne.

Durante la trasmissione, la dama ha rilasciato un commento scherzoso su uno dei partecipanti allo spettacolo televisivo. Purtroppo, le sue parole sono state interpretate troppo seriamente da alcuni dei suoi follower, che l'hanno criticata.

Sono sette le coppie che quest'anno si mettono in gioco a Temptation Island 2023, una di queste è quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Lui 30 anni di Roma, secondo quanto raccontato dalla sua fidanzata, avrebbe lasciato la ragazza numerose volte, per poi ritornare. Quando la coppia è stata presentata da Filippo Bisciglia, Roberta Di Padua, colpita dall'aspetto fisico dell'agente di commercio, ha scritto in una delle sue storie di Instagram "E Manuel da dove è uscito? Tanta roba...".

Un commento goliardico che non è piaciuto ai fan di Temptation Island e agli haters della storica partecipante di Uomini e Donne. I numerosi commenti negativi hanno costretto Roberta a chiarire le sue intenzioni, specificando che si trattava solo di un modo per parlare del programma, senza nessuna malizia. Insomma la Di Padua non ha nessuna intenzione di intromettersi nella storia tra Francesca e Manuel.

In un video pubblicato su Instagram Roberta Di Padua ha detto: "Buongiorno, come state e come va? Io sto sempre nello stesso modo, è inutile che me lo chiediate. Volevo solo precisare alcune cose riguardo alle notizie che ho visto uscire ieri. Due giorni fa ero in compagnia di amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo è un periodo caratterizzato da alti e bassi, molti dei quali sono profondamente negativi, a volte addirittura estremamente negativi. Quindi, mi sono lasciata andare a un commento verso una persona. Da quel momento, si è scatenata la solita reazione esagerata. Volevo solo dire che era un semplice complimento. Forse è stato l'unico istante in cui ho sorriso in questa situazione, in cui non mi sento proprio al massimo. Pertanto, non ha senso fare troppe polemiche. Ho semplicemente espresso ciò che pensavo, ciò che, secondo me, pensano molte donne ma non hanno il coraggio di dire".

Nel frattempo, dalle anticipazioni riguardanti la seconda puntata, sappiamo che la storia tra Francesca e Manuel non sembra essere ancora al centro del programma, che in questo momento ha concentrato la sua attenzione su due coppie. La prima è quella composta da Isabella che ha chiesto un confronto con Manuele: La seconda è quella formata da Alessia e Davide, anche loro vicino a confrontarsi davanti allo storico falò di Temptation Island.