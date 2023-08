Temptation Island 2023, Gabriela Chieffo non cade nella trappola della tentatrice di Giuseppe: ecco perchè

L'ultima edizione di Temptation Island 2023 ha visto tra i protagonisti la coppia formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. I due ragazzi, originari di Scafati, hanno animato il programma con i loro falò scoppiettanti e i commenti ai video dei rispettivi partner. Giuseppe era stato tentato da una delle ragazze del programma, Roberta De Grazia, che in questi giorni, a tempo perso, si diverte a fare osservazioni pungenti sulla coppia. Gabriela, avvisata dai suoi fan, ha deciso di non replicare, per non cadere nella trappola del gossip..

Quest'anno, il periodo successivo a Temptation Island si è rivelato molto vivace, soprattutto sulle piattaforme social. I partecipanti del programma, poiché non possono più fare affidamento sugli abituali spazi televisivi dedicati al genere trash, cancellati da Pier Silvio Berlusconi, stanno cercando di capitalizzare, proprio attraverso i social, la popolarità ottenuta grazie alla loro partecipazione al docureality.

Recentemente Roberta De Grazia, che a Temptation Island 2023 è stata la tentatrice di Giuseppe Ferrara, compagno di Gabriela Chieffo, ha pubblicato un video su TikTok. Nella caption ha scritto "I vestiti come Barbie e le corna come Bambi". I più hanno interpretato il messaggio come una presa in giro di Gabriela, tradita più volte da Giuseppe, come ha ammesso lo stesso ragazzo durante il falò di confronto. Il video, probabilmente, non ha incontrato il favore dei follower, tanto che ad oggi i commenti risultano disattivati.

Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe: le prime parole dopo il programma

Numerosi sostenitori di Gabriela hanno fatto notare il video alla concorrente del reality, ma queste presunte frecciate non hanno scosso la sua tranquillità. Attraverso le sue storie su Instagram, Gabriela Chieffo ha chiarito che non intende reagire a coloro che cercano di alimentare pettegolezzi solo per attirare l'attenzione, a meno che non venga chiamata direttamente in causa.

La risposta di Gabriela Chieffo su Instagram

"Buongiorno. Mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta, ossia "Candy Candy", ieri faceva una diretta con le altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e 'prendevano in giro me'. Io non ho visto la diretta quindi non so nulla. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato, siamo tutti adulti e io a queste stupidaggini non mi abbasso. Se aspettate una risposta da me, a meno che non io non legga il mio nome, non risponderò mai. Non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c'è qualche problema, il mio Instagram è questo. Non ho bloccato nessuno. Mi contattino".

Lo sfogo di Gabriella è continuato: "Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butta le frecciatine. Vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare a una mia risposta e fare un po' di gossip. Quindi ripeto finché non leggerò il mio nome, non credo che mi abbasserò a questi livelli. In tutto ciò io sto benissimo con Giuseppe, mi dispiace per chi ci è rimasto male. Detto questo non ne parlerò più. Un bacino a tutti", ha concluso Gabriela Chieffo.