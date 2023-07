Temptation Island 2023, riassunto della serata di ieri: Gabriela e Giuseppe nuovo confronto

Riassunto della serata di Temptation Island 2023 del 17 luglio, ecco cosa è successo alle coppie rimaste in gioco e l'epilogo della storia tra Gabriela e Giuseppe

Dopo l'ultima puntata di Temptation Island 2023, facciamo un riassunto della puntata di ieri 17 luglio. Gabriela e Giuseppe si sono ritrovati per la seconda volta davanti al falò per prendere una decisione definitiva, dopo essersi separati nella puntata precedente. Le altre quattro coppie rimaste nel resort continuano il loro percorso. Ecco cosa è successo nella quarta puntata del docureality di Canale 5.

Riassunto della puntata del 17 luglio

Gabriela e Giuseppe

Dopo aver preso la decisione di separarsi la scorsa settimana, Gabriela e Giuseppe hanno cambiato idea e si sono riuniti. La ragazza ha deciso di perdonare Giuseppe per le infedeltà del passato, ma ha stabilito che la loro relazione dovrà subire dei cambiamenti da ora in poi.

Giuseppe ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata e ha finalmente compreso che non ha rispettato pienamente la fiducia di Gabriela durante tutti questi anni. La ragazza ha risposto dicendo che è disposta a dare un'altra possibilità alla relazione, perchè prova ancora dei sentimenti per Mirko. Tuttavia, Gabriela ha espresso la volontà di stabilire le regole del nuovo rapporto. I due hanno lasciato il programma mano nella mano.

Perla e Mirko

Perla e Mirko sono fidanzati da cinque anni e vivono insieme, ma la loro relazione ha attraversato alti e bassi negli ultimi mesi. Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Mirko si è avvicinato alla single Greta, mentre Perla è stata tentata da Igor. Ieri entrambi hanno visto dei video dei rispettivi partner che hanno generato nuovi conflitti e risentimenti.

Mirko non ha apprezzato il modo in cui Perla ha descritto la loro relazione, poiché ritiene che lui sia troppo concentrato sul lavoro, il che ha influito anche sulla loro vita sessuale. Mirko, d'altro canto, è determinato a godersi il tempo con Greta anche una volta terminato il programma televisivo. Filippo Bisciglia, il conduttore del programma, ha annunciato che Perla dovrà vedere un ultimo video che potrebbe svelare se ci sia stato un bacio o qualcosa di più tra Mirko e Greta. La storia continuerà nella prossima puntata.

Francesca e Manuel

Manuel e Francesca hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché la loro relazione è caratterizzata da continui abbandoni e ritorni da parte di Manuel. Durante queste settimane, sembra che Francesca si sia avvicinata ad Alberto, uno dei tentatori del programma. Ieri, la produzione ha mostrato un video in cui Alberto ha fatto recapitare un mazzo di fiori a Francesca.

Manuel ha visto il video in cui Francesca, parlando con Alberto, ha detto: "Mi trovo bene qui, sto godendo la mia indipendenza, non mi manca il sentirsi male e prendersi cura di lui. Prima di venire qui, non avrei mai pensato di poter dire queste cose."

"Devo essere sincero, vedere quella situazione mi ha infastidito. Tuttavia, non l'ho vista convincente, sembrava forzata", ha dichiarato Manuel subito dopo aver visto il video. Manuel è convinto che la sua ragazza stia denigrando la loro relazione. "Mi sta facendo apparire come qualcuno che non ha mai fatto niente", ha aggiunto.

Alessia e Federico

Alessia, 31 anni, e Federico, 31 anni, sono fidanzati da tre anni. Nell'ultima puntata di Temptation Island, Alessia aveva chiesto il falò di confronto, ma il suo fidanzato si era rifiutato di accettare l'invito. Ieri, Federico ha visto un nuovo filmato che mostrava come Alessia si fosse avvicinata al single Lollo, ma ha appreso che non vedrà ulteriori video riguardanti la sua fidanzata, una decisione presa dalla stessa Alessia.

Federico, durante una conversazione con i suoi compagni di avventura, si è mostrato sollevato dalla decisione di Alessia, poiché ora può approfondire la conoscenza della tentatrice Carmen.

Vittoria e Daniele

Vittoria, 32 anni, e Daniele, 33 anni, sono fidanzati da quattro anni. Vittoria desidera diventare madre, ma Daniele ritiene che le continue tensioni nella coppia non permettano loro di compiere questo passo.

Ieri Daniele è stato chiamato nel pinnettu e ha visto i video che mostrano come Vittoria si sia avvicinata al tentatore Edoardo. Daniele, da parte sua, nelle settimane precedenti ha trovato conforto nella compagnia della single Benedetta.

Dopo aver visto i video di Vittoria ed Edoardo, Daniele ha detto: "la mia domanda iniziale era se volessi o meno un figlio con lei. Ora sono molto disgustato". Il ragazzo è convinto che la sua fidanzata stia cercando un contatto fisico con il tentatore, una cosa che lui stesso non ha mai fatto. "Non sto cercando un approccio fisico, mi piace solo parlare, sfogarmi e aprirmi con Benedetta", ha spiegato. Anche in questo caso, gli sviluppi della loro relazione saranno svelati nell'ultima puntata del programma.