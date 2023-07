Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe: le prime parole dopo il programma

Nella puntata del 17 luglio di Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di uscire come coppia. I due ragazzi di Scafati, dopo essersi separati alla fine della terza puntata del docureality, hanno scelto di concedersi una nuova opportunità e, durante il secondo falò di confronto, hanno fatto pace. Subito dopo la fine del programma, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Witty TV.

Gabriela, di 19 anni, e Giuseppe, di 24 anni, sono fidanzati da sette anni. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island dopo che Gabriela ha scoperto che il suo fidanzato si era registrato su un sito di incontri con lo pseudonimo di "American Boy". Giuseppe aveva condiviso il numero di telefono di Gabriela con una ragazza che aveva conosciuto online, e così Gabriela ha scoperto il tradimento.

Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Giuseppe è stato tentato dalla single Roberta de Grazia e i due hanno flirtato nel contesto del programma. Nel frattempo, nella parte del resort riservata alle fidanzate, Gabriela si è lasciata andare e ha baciato Fouad in una camera da letto senza telecamere.

Le prime parole di Giuseppe e Gabriela dopo Temptation Island 2023

Dopo il secondo falò di confronto la scoppiettante coppia di Scafati ha deciso di fare pace. Alla fine del programma, Gabriela, parlando alle telecamere di Witty TV ha detto di Giuseppe: "Non l'ho mai visto così, mai. Mi è sembrato sincero. Mi fa piacere, però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, piano piano da stasera. All'inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare che gli piacesse quell'altra persona. Devo ricominciare da zero. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti".

Giuseppe, da parte sua, ha promesso che da oggi in poi sarà una persona diversa e rispetterà la sua fidanzata: "Penso si sia visto il cambiamento, ho scoperto davvero che effetto mi fa. Un'emozione troppo forte, la sento sempre. Ho buttato tutto alle spalle, dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire".

La stoccata della tentatrice

In queste ore Roberta de Grazia, la tentatrice che si era avvicinata a Giuseppe, ha scritto una frase sui social che molti utenti hanno considerato una stoccata contro Gabriela. Su TikTok la ragazzza ha scritto: "Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni". Per molti, in base a questa frase, Giuseppe e Roberta si sarebbero sentiti anche fuori dal programma.

