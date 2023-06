Temptation Island 2023, Ale e Federico e Perla e Mirko: ecco le ultime coppie del programma

Temptation Island 2023 ha presentato anche la sesta e la settima coppia del programma che partirà lunedì 26 giugno in prima serata, su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Le ultime coppie presentate, la sesta e la settima, sono formate da Ale e Federico e Perla e Mirko. Ecco cosa hanno detto.

Sesta coppia Ale e Federico

La loro presentazione è avvenuta durante L'Isola dei Famosi 2023, il promo è stato trasmesso nel corso della serata. La prima a parlare e Alessia, che spiega di essere stata lei a scrivere al programma: "Mi chiamo Alessia, ho 32 anni e sono originaria di Trieste. Sono fidanzata da tre anni con Federico, con il quale convivo. Mi sono rivolta a questo programma perché sono insoddisfatta della mia relazione e cerco maggiore sicurezza. Desidero un matrimonio e una famiglia, ma purtroppo Federico non riesce a darmi la stabilità che cerco. Questa è la nostra ultima possibilità: o ci sposiamo o prendiamo la decisione di separarci".

Subito dopo la replica di Federico. Il mio dilemma è che la mia prospettiva futura è completamente opposta alla tua. Non potrebbero esserci visioni più divergenti. Non sposarsi e voglio assolutamente sposarmi.

Settima coppia Perla e Mirko

Anche questa coppia è stata presentata durante un'interruzione pubblicitaria della finale dell'Isola dei Famosi 2023. Le prime parole sono quelle di Perla: "Sono Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Ho scritto al programma perché, per amore di Mirko, mi sono trasferita da Salerno a Rieti, la sua città. Nonostante i sacrifici che ho fatto, rinunciando alla mia famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi non mi sento felice. Da circa due anni, Mirko è diventato apatico e non offre più stimoli alla nostra relazione".

Sentiamo cosa ha risposto Mirko: "Io faccio del mio meglio per starle vicino e cercare di mitigare la mancanza delle sue abitudini e degli affetti a cui è legata. Il problema è che mi sembra di avere un muro di fronte a me, come se niente di quello che faccio sia mai sufficiente o corretto".

Le altre coppie

Vittoria e Daniele hanno deciso insieme di partecipare al programma, ma con motivazioni diverse. Vittoria desidera ardentemente avere un figlio, mentre Daniele non ritiene di essere pronto per tale impegno a causa delle frequenti litigate tra di loro.

Alessia e Davide stanno affrontando il difficile ostacolo di un tradimento commesso da Alessia nel passato, quando ha avuto una relazione con una persona significativamente più grande di lei per circa due anni. Il ragazzo ammette di non essere riuscito a perdonarla.

Gabriela e Giuseppe sono una coppia da circa sette anni, ma Giuseppe è estremamente geloso di lei. Il ragazzo si è iscritto a un sito di incontri ma si è fatto scoprire nella maniera più stupida, dando il numero di telefono della sua ragazza.

Francesca e Manuel sono arrivate al programma di Maria De Filippi perché lui, come ha detto Francesca, l'ha lasciata cinque volte ma poi è ritornato, e lei lo ha sempre accolto.

Manu e Isabella sono fidanzati da tre anni e mezzo, lui è cresciuto in un quartiere popolare di Milano, lei al centro. Queste differenze sociali potrebbero essere un ostacolo alla loro relazione.