Temptation Island 2023 stasera su Canale 5: coppie, tentatori, tentatrici e tutte le anticipazioni

Ale e Federico sono fidanzati da tre anni. Ale ha preso la decisione di partecipare al programma perché desidera ottenere maggiori certezze riguardo al loro futuro insieme e ha il desiderio di sposarsi e costruire una famiglia. Federico ha una visione diversa per il futuro, non ha intenzione di voler impegnarsi a lungo termine.

Perla e Mirko sono fidanzati da cinque anni, Perla, per affetto verso il suo partner, si è trasferita, spostandosi in un'altra città e allontanandosi dai propri cari e amici. Tuttavia, Perla ammette di non essere felice poiché, secondo lei, Mirko è diventato una persona indifferente da due anni a questa parte. Mirko, invece, è convinto che tutte le sue scelte non siano mai quelle adeguate per la sua compagna.