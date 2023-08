Temptation Island 2023, Daniele De Bosis racconta: 'Dopo il programma mi è caduto il mondo addosso'

Daniele De Bosis è stato uno dei pochi concorrenti di Temptation Island 2023 a non rilasciare dichiarazioni dopo la fine del programma. Nelle ultime ore, il 33enne ha deciso di rompere il silenzio e ha condiviso un post sui social in cui esprime il suo stato d'animo dopo la conclusione del docureality. Nell'ultima puntata dello show, Daniele ha deciso di porre fine alla sua relazione con Vittoria Egidi. I due erano stati fidanzati per quattro anni.

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi avevano preso la decisione di partecipare al programma poiché Vittoria desiderava costruire una famiglia e avere un figlio con Daniele, il suo compagno. D'altro canto, Daniele aveva dubbi sulla solidità della loro relazione e non era convinto che fossero pronti per un impegno così importante. Alla fine, hanno optato per concludere la loro relazione, anche a causa del fatto che Daniele non è stato in grado di perdonare il tradimento di Vittoria con Edoardo, uno dei tentatori presenti nel programma.

Come sta Daniele De Bosis dopo Temptation Island 2023

In un post condiviso su Instagram, Daniele ha raccontato il suo stato d'animo dopo la conclusione di Temptation Island 2023. De Bosis ha chiesto scusa per non aver ringraziato tutti con un post, ma ha aspettato perché "volevo essere certo di aver superato tutto", ha affermato. "Appena tornato dal programma non sono stato bene lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso, mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po' di umiltà", ha scritto sul social.

Daniele ora sta meglio, e per questo ha scelto di ritornare su Instagram per condividere le sue sensazioni riguardo all'esperienza vissuta nel programma condotto da Filippo Bisciglia. "Tempo ne è passato ed oggi dopo due mesi circa devo dire che mi sto riprendendo bene, cercando di ricordare non solo le cose belle come capita a tutti quando ci si lascia dopo una storia importante ma anche quelle brutte. Ad oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia ma lo stare bene "vero" anche a casa da solo a vedere un film senza l'ansia che attraversa il corpo".

Alla fine del post sono arrivati i ringraziamenti per chi lo ha sostenuto: "Tutto questo l'ho ottenuto anche grazie a voi, per il continuo supporto, per gli splendidi messaggi che ricevo tutti i giorni, per gli abbracci che mi date ogni giorno o semplicemente per una foto o per due parole scambiate perché mi stimate come persona. A me questo ha fatto davvero bene e mi ha aiutato a metabolizzare prima la delusione che ho avuto e fidatevi era davvero tanta, non lo auguro a nessuno. Grazie di cuore a tutti! Non so come avrei fatto senza di voi, Vi voglio bene. Ringrazio tutti i miei amici, quelli veri che mi sono sempre stati vicino, i miei "fratelli di viaggio" e tutto lo staff di temptation island per avermi dato la possibilità di partecipare e farmi aprire gli occhi".

Cosa aveva detto Vittoria Egidi

Vittoria Egidi aveva parlato subito dopo la conclusione del programma, tra le altre cose aveva affermato: "La verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato".