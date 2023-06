Temptation Island 2023: le anticipazioni della seconda puntata promettono falò e confronti drammatici!

Temptation Island 2023 tornerà su Canale 5 il prossimo lunedì 3 luglio con una nuova e appassionante puntata. Secondo le anticipazioni fornite dalla produzione, saranno due le coppie che si troveranno di fronte al falò nel reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. L'episodio di lunedì prossimo rappresenterà il secondo capitolo delle sei puntate previste, il programma ci farà compagnia fino al 31 luglio.

La prima puntata del programma si è conclusa con Isabella che ha chiesto un confronto con Manuele. Nel corso della puntata Marascio ha raccontato dei difficili rapporti con al sua fidanzata: "Percepisco che le persone intorno a me non vengono accettate e che alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono compresi", ha raccontato. Come sappiamo i due sono cresciuti in due realtà completamente diverse, lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano.

"Siamo persone più umili e semplici, forse questa diversità non viene accettata", ha raccontato Manuele parlando della sua famiglia. "Non mi permetto di comprare un paio di scarpe solo per portarla a cena - ha continuato - Mi alzo presto al mattino, porto fuori il cane e mi occupo della casa. Poi inizio a studiare. Al contrario, lei attualmente non lavora e si sveglia al mattino senza fare nulla. È più facile per lei, è normale. Non è che io manchi di iniziativa, semplicemente economicamente non riesco".

Ascolti TV lunedì 26 giugno 2023, Temptation Island 2023 e Blanca: ecco chi ha vinto

Ascoltando queste parole Isabella ha chiesto il falò di confronto: "Sinceramente, vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ama di me. Non ha più senso restare qui se devo continuare a sentire certe cose".

Non sappiamo se Manu accetterà l'invito, le sue parole, prima della fine del programma, lasciano qualche dubbio: "Io desidero uscire da qui e risolvere la situazione, ma così, dopo tre giorni. Cosa ho detto di sbagliato? Ho raccontato tutto ciò che è successo. Ho detto la verità. Era necessario farlo. Cosa si aspettava? Che dicessi bugie? Non ho parole. Sicuramente ciò che ho detto non le farà piacere. Ma è la verità, è ciò che lei dice. Perché dovrei nasconderlo? Che cosa sono venuto qui a fare? È incredibile".

Dalla clip delle anticipazioni scopriamo che una seconda coppia che potrebbe confrontarsi lunedì sera è quella composta da Alessia e Davide. I due sono a Temptation Island perchè Alessia ha avuto una relazione per circa due anni con una persona molto più grande di lei e Davide non è riuscito a perdonarla.

Gli atteggiamenti della ragazza, che ha confidato ad un tentatore di sentirsi sprecata con il fidanzato ,hanno mandato su tutte le furie Davide. "Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci stanno che cazzo può fare", ha detto il ragazzo ai suoi compagni di avventura.

Nel frattempo all'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pulala, la struttura che da anni fa da cornice al programma, le giornate continuano e nuove dinamiche si stanno sviluppando e nuovi falò di confronto sono stati chiesti.