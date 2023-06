Temptation Island 2023, Manu su Isabella. 'Si vergogna di me'. Lei chiede il falò di confronto

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island è stato il programma più visto del 26 giugno, merito anche di alcuni protagonisti che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico che commenta il reality sui social. Uno di questi è Manu, 27 anni, fidanzato da tre anni e mezzo con Isabella. Una storia che potrebbe finire per le differenze sociali della coppia.

Manu, come sappiamo dalla presentazione, è cresciuto in un quartiere popolare di Milano, lei al centro "Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano", aveva anticipato il concorrente del reality dei sentimenti.

Ascolti TV lunedì 26 giugno 2023, Temptation Island 2023 e Blanca: ecco chi ha vinto

Anche ieri, nel corso della prima puntata, Manu ha ribadito che le differenze sociali stanno ostacolando la loro relazione. "Percepisco che le persone intorno a me non vengono accettate e che alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono compresi - ha esordito Manu - Tuttavia, questa è una situazione normale. Anch'io non capisco come si comportino a casa sua, ma non mi importa. Siamo persone più umili e semplici, forse questa diversità non viene accettata. Non mi permetto di comprare un paio di scarpe solo per portarla a cena. Mi alzo presto al mattino, porto fuori il cane e mi occupo della casa. Poi inizio a studiare. Al contrario, lei attualmente non lavora e si sveglia al mattino senza fare nulla. È più facile per lei, è normale. Non è che io manchi di iniziativa, semplicemente economicamente non riesco. Sai quanto è frustrante?_", ha continuato Manu.

"Tuttavia, non ho vissuto male e sono contento di ciò che ho vissuto. Magari non è stato lo stesso per un'altra persona, ma non mi è mai mancato niente. Sono una persona solare, ma quando parlo di lei, questa solarità scompare. Lei dice di avermi aiutato in tutto, ma non è un aiuto spronante. Mi fa sempre sentire che non valgo niente", ha concluso Manuel Marascio.

Isabella Recalcati quando ha visto il filmato con le dichiarazioni del suo fidanzato è andata su tutte le furie. "Se ponessi l'accento sulla questione economica, non starei con lui -afferma - Vorrei evitare di vederlo ora. A volte lo vedo piangere e mi sento in colpa, sicuramente sbaglio il modo di approcciarmi alla situazione. Voglio che lui sia realizzato. Sinceramente, vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ama di me. Non ha più senso restare qui se devo continuare a sentire certe cose".

Isabella Recalcati ha chiesto il falò di confronto, la prossima settimana sapremo se Manuel lo ha accettato e se la coppia avrà un futuro.