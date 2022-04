Tehran: Glenn Close nel trailer della seconda stagione della serie Apple TV+

Apple ha pubblicato il trailer della seconda stagione del thriller di spionaggio internazionale e vincitore dell'International Emmy Award Tehran, che uscirà su Apple TV+ il 6 maggio con i primi due degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 giugno.

Tehran vede Niv Sultan nei panni di Tamar, un hacker-agente del Mossad che si infiltra a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere il reattore nucleare iraniano. Ma, quando la sua missione fallisce, Tamar deve pianificare un'operazione che metterà in pericolo tutti quelli a lei cari. La due volte vincitrice dell'Emmy e candidata all'Oscar Glenn Close si unisce al cast della seconda stagione, con il ritorno di Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi.

La serie è creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è la scrittrice insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios, Eldad Koblenz per Kan 11 e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin e Dari Shai Slutzky. "Tehran" è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights.

La prima stagione completa di Tehran è disponibile in streaming su Apple TV+.