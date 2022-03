Teen Wolf, Dylan O’Brien spiega perché non è nel film revival: "È stata una decisione difficile"

Il film revival di Teen Wolf è in lavorazione dallo scorso settembre, ma Dylan O'Brien non tornerà per un motivo ben preciso.

Nonostante la serie Teen Wolf lo abbia portato al successo mondiale, Dylan O'Brien ha deciso che non tornerà nel film revival, al momento in lavorazione, ma la sua scelta ha un motivo ben preciso.

Teen Wolf: Dylan O'Brien nell'episodio Silverfinger

In un'intervista rilasciata a Variety, Dylan O'Brien ha spiegato perché ha deciso di non partecipare al film revival della serie Teen Wolf, progetto targato Paramount Plus:

"È stata una decisione difficile. Mi è costato molto...Lo show non potrebbe essermi più caro. È stata la prima cosa che ho fatto e tante persone mi sono estremamente care. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare, ma è successo tutto molto velocemente. Ce l'hanno lanciato un po' addosso, non ci aspettavamo che succedesse. Alla fine, ho deciso che mi era rimasto un buon ricordo e voglio conservarlo. Auguro loro ogni bene e lo guarderò la prima sera in cui uscirà... ma non io non ci sarò"

Dylan O'Brien risponde alle domande su di lui più cercate su Google (VIDEO)

La serie Teen Wolf si è conclusa nel 2017 e i fan accaniti attendono da tempo una reunion, anche se l'assenza di Dylan O'Brien sarà una grande delusione.

Variety, però, annuncia che in Teen Wolf il film ci saranno altri membri del cast originale, come Tyler Posey, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio e Dylan Sprayberry.