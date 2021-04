Dylan O'Brien risponde alle domande su di lui più cercate su Google (VIDEO)

Dylan O'Brien, durante il tour promozionale di Love & Monsters, film appena approdato su Netflix, è apparso in un video in cui risponde alle domande su di lui più cercate su Google al fine di chiarire alcune cose riguardo a come viene presentata la sua vita online.

La prima correzione che l'attore statunitense ha dovuto apportare ai risultati di ricerca Google riguarda il suo nome; un utente sosteneva che non avesse un secondo nome, al che la star di Maze Runner ha risposto: "Dylan Rhodes O'Brien, è il nome da nubile di mia madre".

Sebbene la rete non sia sempre degna di fiducia molto di ciò che Internet aveva da dire su O'Brien era per lo più vero. L'attore, ad esempio, ha ammesso, come sostenevano alcuni utenti online, di viaggiare ovunque con lo stesso cuscino e che sì, era un batterista in una band: "Slow Kids At Play era la mia band del liceo, abbiamo iniziato quando avevamo 17 anni. Abbiamo appena fatto una reunion lo scorso anno in realtà."

O'Brien è stato anche costretto ad ammettere di aver avuto un canale su Youtube: "Moviekidd826 era il nome del canale. Beh, avevo 13 anni quando l'ho fatto. Devo aver pensato che sarebbe stato divertente... un giorno un insegnante a scuola è apparso sullo schermo e ha messo il mio video: sono uscito dall'aula e sono tornato dritto a casa. Sono un tipo molto timido per natura, motivo per cui è ironico che questa sia diventata la mia carriera".