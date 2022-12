Teen Wolf: The Movie, il poster ufficiale annuncia il ritorno del branco

Paramount+ ha condiviso il poster ufficiale di Teen Wolf: The Movie, sequel della serie andata in onda dal 2011 al 2017, che vedrà il ritorno del cast originale.

Il poster ufficiale di Teen Wolf: The Movie, diffuso proprio in queste ore da Paramount+, annuncia il ritorno del branco in grande stile.

Il poster ufficiale del film, sequel dell'omonima serie televisiva andata in onda dal 2011 al 2017, e che verrà rilasciato sulla piattaforma Paramount+ il 26 gennaio 2023, mostra il ritorno di volti noti ai fan in trepidante attesa.

Nella pellicola, scritta e prodotta da Jeff Davis, la storia avrà inizio nel 2026, quasi 13 anni dopo gli eventi racconti nel finale di serie.

"Con il sorgere della luna piena a Beacon Hills, un nuovo pericolo è pronto a fare la sua apparizione" ha rivelato la piattaforma nella sinossi ufficiale, come riporta anche Bloody Disgusting "Il richiamo dei lupi chiede il ritorno di "banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte".

Il licantropo Scott McCall, che avrà ancora il volto di Tyler Posey, dovrà radunare nuovi e vecchi alleati per difendere la cittadina di Beacon Hills da pericolose creature della notte.

Teen Wolf: The Movie, pubblicate le prime fotografie ufficiali con il cast

In una precedente intervista rilasciata a ComicBook, Tyler Posey si è detto entusiasta di tornare ad indossare i panni di Scott, e di aver avuto la possibilità di lavorare ancora con il cast originale.

"È stato fantastico. Penso che sia piuttosto raro che le persone abbiano l'opportunità di lavorare in uno spettacolo per quasi 10 anni, allontanarsi per cinque e poi tornare".

Nel cast di Teen Wolf: The Movie anche Tyler Hoechlin, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Nobi Nakanishi. Dylan O'Brien non riprenderà il ruolo di Stiles Stilinski.