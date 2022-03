Teen Wolf: Tyler Posey nelle prime foto dal set del film sequel

Teen Wolf: The Movie, Tyler Posey in posa sul set

Teen Wolf: The Movie, ciak del film

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Teen Wolf, il film sequel che arriverà entro la fine dell'anno su Paramount+, riportando sul grande schermo i protagonisti della serie andata in onda su MTV per sei stagioni. Ecco alcune foto dal set che offrono un primo sguardo al ritorno di Tyler Posey.

Grazie alle foto esclusive pubblicate da Entertainment Weekly, i fan in attesa potranno dare un piccolo sguardo al set di Teen Wolf: The Movie, che ripartirà probabilmente dalla fine delle 6 stagioni. Il protagonista è Scott McCall (Tyler Posey), uno studente del liceo che vive nella cittadina di Beacon Hills, in California. La vita di Scott cambia drasticamente quando viene morso da un lupo mannaro Alfa, durante un'uscita di notte nel bosco con il suo migliore amico Stiles Stilinski.

Secondo la descrizione attualmente diffusa del film, in Teen Wolf: The Movie sorge la luna piena a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un alfa, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Oltre a Tyler Posey, torneranno nel cast altri volti noti, ovvero Holland Roden, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio e Dylan Sprayberry.

Teen Wolf: The Movie, un monitor mostra le prime sequenze del film

