Ted: Seth MacFarlane spiega perché non verrà realizzata la stagione 3 della serie

I fan delle divertenti disavventure dell'orsetto Ted non saranno felici delle recenti dichiarazioni di Seth MacFarlane. Il creatore e interprete del personaggio, infatti, ha svelato perché non verrà realizzata la stagione 3 della serie spinoff.

Perché la serie live-action di Ted non tornerà in tv

Il franchise cinematografico, infatti, dopo due film di successo arrivati nelle sale nel 2012 e nel 2015, è approdato sul piccolo schermo con una serie targata Peacock.

Seth MacFarlane ha tuttavia frenato l'entusiasmo dei fan spiegando perché non verranno realizzati episodi inediti dello spinoff live-action di Ted.

Mark Wahlberg e il suo orsacchiotto in Ted

L'attore ha spiegato: "Quello che abbiamo continuato a sentire da parte di Peacock e Universal è stato: 'Ascoltate, lo show è davvero costoso da produrre e non c'è modo di realizzarlo con un costo inferiore'".

Seth, rispondendo alle domande di TheWrap, ha quindi aggiunto: "Ho risposto: 'Va bene, vi ho sentito in modo forte e chiaro'. Quindi ho scritto l'ultima scena in cui Max Burkholder entra in una palestra, probabilmente uscendone come Mark Wahlberg nel primo film di Ted".

MacFarlane ha spiegato: "Io e gli showrunner Brad Walsh e Paul Corrigan ci siamo messi in un certo senso in un angolo. C'era un modo per farla? C'è sempre un modo per fare qualsiasi cosa. Ma, attualmente, potrebbe richiedere delle acrobazie narrative. Non c'è nessun piano, per quel che ne so, di realizzare la stagione 3".

In arrivo una serie animata

La storia di Ted, tuttavia, continuerà con un nuovo show animato che dovrebbe debuttare su Peacock entro la fine dell'anno.

Seth MacFarlane riprenderà il suo ruolo di Ted dando voce al protagonista nella serie animata e sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo di tutte le puntate.

Paul Corrigan e Brad Walsh (Modern Family) saranno i produttori esecutivi, dopo essere stati coinvolti anche nella recente realizzazione dello show live-action.

Tra i ritorni ci saranno poi quelli di Mark Wahlberg nel ruolo di John, Amanda Seyfried che sarà Sam, e Jessica Barth nei panni di Tami-Lynn. Nel cast spazio poi a Kyle Mooney che sarà Apollo, mentre Liz Richman interpreterà Ruth.

Nonostante sia improbabile la produzione della terza stagione, i fan possono comunque consolarsi sapendo che le avventure di Ted continueranno!