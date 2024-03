Ted: la serie di Seth MacFarlane è la più vista in streaming per il secondo mese consecutivo

Secondo gli ultimi dati raccolti da Nielsen, Ted è stata la serie più vista in streaming negli Stati Uniti (tra quelle comedy) per il secondo mese consecutivo. Tuttavia, NBCUniversal e Peacock non hanno ancora annunciato una Stagione 2.

Mentre gli showrunner Paul Corrigan e Brad Walsh si sono detti disponibili a tornare per altre stagioni per seguire le folli avventure del personaggio, in precedenza il creatore de I Griffin Seth MacFarlane aveva dichiarato a TheWrap che qualsiasi progetto futuro su Ted - che si tratti di altre stagioni della serie Peacock o anche di un possibile terzo film - sarebbe dipeso dall'"appetito del pubblico", cosa che sembra essersi concretizzata.

"Penso che dopo 'Ted 2' abbiamo sentito che forse l'appetito per Ted in quel momento non era così forte come dopo il primo film. Quindi non so, dovrebbe esserci un motivo per farlo", ha spiegato MacFarlane.

"Ci deve essere un pubblico per una cosa del genere. Non si può continuare a riproporre lo stesso personaggio se nessuno lo guarda. Credo che oggi ci siano molte cose del genere, ma non è proprio il nostro primo ordine del giorno, deve esserci davvero un serio appetito".

Ted, la sinossi della serie

Ambientata nel 1993, la serie inizia quando "il momento di fama di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato", secondo la descrizione ufficiale. "Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può anche avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico fedele che è sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia".