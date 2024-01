Ted, Seth MacFarlane sulle possibilità di una Stagione 2: 'Dipende dal pubblico'

Con la prima stagione della serie Ted disponibile su Peacock, Seth MacFarlane ha dichiarato che il futuro del franchise è nelle mani dei fan e del pubblico in generale.

Mentre gli showrunner Paul Corrigan e Brad Walsh si sono detti disponibili a tornare per altre stagioni per seguire le folli avventure del personaggio, il creatore de I Griffin ha dichiarato a TheWrap che qualsiasi progetto futuro su Ted - che si tratti di altre stagioni della serie Peacock o anche di un possibile terzo film - dipenderà dall'"appetito del pubblico".

"Penso che dopo 'Ted 2' abbiamo sentito che forse l'appetito per Ted in quel momento non era così forte come dopo il primo film. Quindi non so, dovrebbe esserci un motivo per farlo", ha spiegato MacFarlane.

"Ci deve essere un pubblico per una cosa del genere. Non si può continuare a riproporre lo stesso personaggio se nessuno lo guarda. Credo che oggi ci siano molte cose del genere, ma non è proprio il nostro primo ordine del giorno, deve esserci davvero un serio appetito".

Corrigan e Walsh hanno dichiarato, invece, di aver già iniziato a discutere del potenziale di eventuali stagioni future.

"Siamo certamente disponibili. Penso che ci siano molte altre storie da esplorare. Voglio dire, abbiamo questo giovane adolescente, che sta per diventare ventenne, che sta vivendo tutte queste esperienze e ha anche la sua famiglia intorno a lui", ha detto Walsh. "Abbiamo raccontato, quante, sette storie finora? C'è molto altro da esplorare e ci piacerebbe realizzarlo".

"Questa stagione ha coperto il suo terzo anno di liceo. Si può facilmente vedere l'ultimo anno di liceo o l'inizio del college", ha aggiunto Corrigan. "Penso che sarebbe bello esplorare questo aspetto".