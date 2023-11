Ted: la serie prequel mostrerà l'irriverente orsetto al liceo, ecco il trailer

L'11 gennaio debutterà su Peacock la nuova serie Ted, ideata come prequel dei film con al centro il simpatico orsetto, ecco il trailer.

L'11 gennaio arriverà su Peacock la nuova serie Ted, ideata come prequel dei film, e il nuovo trailer regala delle anticipazioni sulla storia con al centro l'irriverente orsetto con la voce di Seth MacFarlane.

Nel video si assiste così al momento in cui Ted viene a sapere che dovrà frequentare il liceo e alcuni momenti trascorsi tra le aule scolastiche, interagendo con il sedicenne John e le divertenti situazioni che dovrà affrontare.

I dettagli della serie

Seth MacFarlane è sceneggiatore, produttore esecutivo, co-showrunner e regista della serie realizzata per Peacock, oltre che esserne protagonista. Paul Corrigan e Brad Walsh sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. Erica Huggins, Alana Kleinman, Jason Clark e Aimee Carlson della Fuzzy Door Productions sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da UCP, Fuzzy Door e MRC.

The Shrouded College: Seth MacFarlane realizzerà una serie TV tratta dalla graphic novel

Di cosa parla la serie Ted

La sinossi ufficiale della serie anticipa: "Il momento di fama di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato. Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può anche avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico fedele che è sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia".