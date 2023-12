Ted: svelata la durata del primo episodio della serie prequel

Il 2024 si aprirà con l'arrivo di Ted, la serie prequel dei due film scritti e diretti da Seth MacFarlane che vedono protagonista lo sboccato orsacchiotto di peluche che prende magicamente vita una notte negli anni '80 per accompagnare un ragazzo negli anni più difficili della sua infanzia e adolescenza.

Secondo quanto riportato da uno scooper su X (storicamente affidabile), il primo episodio della serie, programmato per l'11 gennaio, avrà una durata di circa 50 minuti. Il resto degli episodi della prima stagione avrà una durata un po' più breve, compresa tra i 35 e i 42 minuti.

Ted, la sinossi della serie

Ambientata nel 1993, la serie inizia quando "il momento di fama di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato", secondo la descrizione ufficiale. "Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può anche avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico fedele che è sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia".

Seth MacFarlane è sceneggiatore, produttore esecutivo, co-showrunner e regista della serie, oltre che protagonista. Paul Corrigan e Brad Walsh sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. Erica Huggins, Alana Kleinman, Jason Clark e Aimee Carlson della Fuzzy Door Productions sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da UCP, Fuzzy Door e MRC.