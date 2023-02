The Shrouded College: Seth MacFarlane realizzerà una serie TV tratta dalla graphic novel

L'ideatore di Family Guy (I Griffin) e Ted realizzerà l'adattamento televisivo di The Shrouded College, graphic novel della Image Comics pubblicata lo scorso anno.

Nuovo impegno televisivo per Seth MacFarlane, noto attore, doppiatore e sceneggiatore americano, diventato celebre per aver creato la serie animata di Family Guy (I Griffin) e American Dad, oltre ai due film su Ted. Questa volta trasformerà in una serie TV la graphic novel di Image Comics intitolata The Shrouded College.

La serie arriverà in esclusiva su Peacock, ma al momento non si hanno dettagli sul cast e sulla finestra di lancio. The Shrouded College è un insieme interconnesso di sette storie di avventura-horror che saranno pubblicate in formato fumetto e graphic novel nei prossimi anni. Nel loro insieme, la serie racconta le storie di vari personaggi arruolati per diventare agenti segreti che combattono una guerra fredda soprannaturale a fianco dello Shrouded College, un'organizzazione squallida sull'orlo della distruzione.

La prima graphic novel della serie, Hell to Pay , è stata pubblicata da Image Comics nel novembre 2022 e il secondo capitolo, The Bloody Dozen, uscirà alla fine di quest'anno. La serie a fumetti è stata realizzata da Charles Soule e Will Sliney, che saranno anche i produttori esecutivi dell'adattamento televisivo insieme a MacFarlane, Erica Huggins e Rachel Hargreaves-Heald per Fuzzy Door.

The Shrouded College è frutto di un mega accordo tra Seth MacFarlane e NBC Universalper cui realizzerà anche una serie prequel di Ted, divisa in dieci puntate incentrate sulla storia dell'orsetto chiacchierone.