Ted Lasso, il trailer della nuova comedy di Apple TV+ con Jason Sudeikis

Si chiama Ted Lasso, ed è il vostro nuovo allenatore di calcio preferito, ve lo promettiamo. Come potete vedere dal trailer, infatti, la prossima original comedy di Apple TV+ è tutta da ridere.

Jason Sudeikis è Ted Lasso, personaggio da cui prende il nome lo show. Ted è un ex-coach di football americano che viene ingaggiato per per allenare un team di calcio inglese, nonostante questi non abbia alcuna esperienza con lo sport in questione.

Le battute sugli stereotipi nazionali non mancano di certo, anzi, sembrano essere uno dei punti di forza dello show, almeno a primo impatto. Non dubitiamo che seguiranno poi sviluppi di trama e personaggi degni di nota, ma questo lo scopriremo solo il 14 agosto - e ogni venerdì successivo, vista l'uscita settimanale degli episodi -, cliccando sul tasto play.

La serie prodotta dallo stesso Sudekis, assieme a Bill Lawrence, Liza Katzer e Jeff Ingold, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, si basa su format e personaggi di NBC Sports, e vede nel cast anche Jeremy Swift, Juno Temple, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Brett Goldstein, Nick Mohammed e Phil Dunster.