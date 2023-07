Ted Lasso: Brett Goldstein non sa nulla di uno spin-off in arrivo

Il co-autore e co-protagonista di Ted Lasso, Brett Goldstein, è stato recentemente interpellato in merito al tweet di Apple TV+ che suggeriva l'arrivo di uno spin-off e ha confermato che non si trattava di un'anticipazione dei progetti futuri.

"Per la cronaca, nessuno di noi è stato coinvolto in quel tweet", ha dichiarato Goldstein in un'intervista a Entertainment Weekly. "Penso che si trattasse semplicemente di un'immagine dello show e credo che molte persone l'abbiano interpretata male. Di cosa dovrebbe parlare questo potenziale [spin-off]? Dovrebbe esserci Roy che prepara biscotti al cioccolato per Rebecca, e Beard e Roy che stabiliscono chi è in grado di comunicare di meno. E Nate che fa il buono. E un sacco di risate lungo il percorso".

Il tweet in questione è stato condiviso pochi giorni dopo la fine di Ted Lasso. L'immagine raffigurava il trio composto da Roy Kent, Beard e Nate, rimasti al Richmond come nuovo staff tecnico dopo l'addio di Ted, tornato in Kansas dalla sua famiglia.

Ted Lasso 3, Jason Sudeikis anticipa dei potenziali spin-off e rivela: "È la fine della storia che volevamo"

Il tweet stesso affermava semplicemente: "C'è odore di potenziale". Questo ovviamente è stato interpretato in molti modi diversi, ma in tanti hanno pensato all'allusione a uno spin-off della serie.