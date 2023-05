Ted Lasso 3, Jason Sudeikis anticipa dei potenziali spin-off e rivela: 'È la fine della storia che volevamo'

Jason Sudeikis non è pronto a dire che Ted Lasso finirà dopo la terza stagione in seguito al successo ottenuto dallo show targato Apple TV: l'attore ha affermato che, sebbene i prossimi episodi siano la conclusione perfetta della commedia premiata agli Emmy, c'è la possibilità che la storia continui con degli spin-off.

Ted Lasso 2: Jason Sudeikis in un'immagine della seconda stagione

"Voglio dire... c'è sempre Cameo, giusto?", ha scherzato Sudeikis durante un'intervista di Deadline, riferendosi alla celebre applicazione che un giorno potrebbe farlo tornare ad interpretare l'amato personaggio. "Questo è il finale della storia che volevamo raccontare, che speravamo di raccontare, che ci è piaciuto raccontare."

"Il fatto che la gente voglia di più e sia curiosa del possibile seguito di una stagione che ancora non conosce, ovvero la terza stagione, è lusinghiero. Forse entro il 31 maggio, una volta che tutti e 12 gli episodi della stagione saranno stati pubblicati, diranno: 'Guarda, sappiamo cosa intendevi, va bene così. Non abbiamo bisogno di altro, abbiamo capito.' Ma fino a quel momento, devo dire che apprezzo la curiosità che va perfino oltre ciò che abbiamo creato finora", ha spiegato l'attore.

Ted Lasso: Jason Sudeikis nell'episodio pilota

Jason Sudeikis, che ha sviluppato Ted Lasso insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, sembra invece aperto all'idea di uno spin-off: "Sì, penso che abbiamo preparato il terreno per molte persone... per poter vedere lo sviluppo di queste storie-. Non posso fare a meno di considerare la domanda come un complimento per ciò che tutti noi che lavoravamo alla serie abbiamo cercato di fare. È davvero meraviglioso che la gente prenda anche solo in considerazione l'idea perché non si sa mai cosa può accadere quando si creano show come questo. Il fatto che la gente voglia di più, anche se per una strada diversa, è semplicemente fantastico."